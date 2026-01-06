बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी, 16 जनवरी से शुरू होंगे प्रेक्टिकल, देखें पूरा शेड्यूल

Board Exams 2026 : हाईस्कूल और इंटर मीडिएट की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि तय हो गई है। आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाए 21 फरवरी (शनिवार) से शुरू होंगी। बोर्ड परीक्षाएं 20 मार्च तक होंगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में दो लाख से अधिक विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इधर, बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी होते ही विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी और तेज कर दी है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। डॉ. मुकुल कुमार सती के मुताबिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। । उन्होंने कहा कि यह परीक्षा उत्तराखंड के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर ही छात्र उच्च शिक्षा के लिए अपनी राह चुनेंगे।