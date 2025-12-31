प्रवक्ताओं के 808 पदों पर बंपर भर्तियां : आज से करें ऑनलाइन आवेदन, जानें कौन से विषय शामिल

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो
Recruitment Notification: सरकार ने प्रवक्ता संवर्ग में 808 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। ये भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग सामान्य और महिला शाखा में करा रहा है। यूकेपीएससी ने सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 रखी गई है। यूकेपीएससी ने सामान्य शाखा के तहत 15 विषयों के 725 जबकि महिला शाखा के तहत 12 विषयों के 83 पदों पर भर्ती होगी। यूकेपीएसी के अनुसार, सामान्य शाखा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य और कृषि विज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं की भर्तियां होंगी। इसके अलावा महिला शाखा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल व गृह विज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं की भर्तियां शामिल होंगी। आयोग के प्रभारी सचिव जयवर्धन शर्मा के मुताबिक विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।
यूकेपीएससी प्रवक्ता भर्ती के लिए पूर्व में भी विज्ञप्ति जारी कर चुका है। आयोग के मुताबिक जो अभ्यर्थी पूर्व की विज्ञप्ति में आवेदन कर चुके हैं, वह उस आवेदन को निरस्त कर नए सिरे से इस विज्ञप्ति में शामिल हो सकते हैं। उन्हें पूर्व में भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर नए के लिए अप्लाई करना होगा। उनकी ओर से जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि अभ्यर्थी को इस भर्ती में शामिल होने के लिए नए सिरे से शुल्क जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों की आयु गणना एक जुलाई 2025 जबकि नए आवेदकों की निश्चायक गणना 20 जनवरी 2026 मानी जाएगी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवक्ता पद पर 18 अक्तूबर 2024 को भी विज्ञप्ति जारी कर चुका है। आयोग ने पूर्व की विज्ञप्ति में शामिल प्रवक्ता कला (सामान्य शाखा) के दो पदों को नई विज्ञप्ति से हटा दिया है। आयोग ने कला के दो पदों पर पूर्व में हुए आवेदनों को भी निरस्त कर दिया है। इधर, यूकेपीएससी की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। आज से ही युवा भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग