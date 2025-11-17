हल्द्वानी में 50 उपद्रवियों पर मुकदमा, सारे थानों की फोर्स, आईआरबी-पीएसी तैनात, अब हालात सामान्य

Uproar In Haldwani:हल्द्वानी में धार्मिक स्थल के पास गोवंश के अवशेष मिलने के बाद रविवार रात बवाल हो गया था। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के उजाला नगर में एक धार्मिक स्थल के पास गौवंश के अवशेष पड़े होने की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। आक्रोशित लोगों ने एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी थी। कुछ ही समय के भीतर हल्द्वानी शहर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने नारेबाजी शुरू करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने बरेली रोड पर जाम भी लगा दिया था। बनभूलपुरा की ओर जा रहे लोगों को भी पुलिस ने खदेड़ दिया था। उसी बरेली रोड पर हालात बेकाबू होने लगे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पीलीकोठी क्षेत्र में एक दुकान में तोड़फोड़ की। साथ ही ऑटो चालक को पीट दिया। देर रात तक हल्द्वानी में बवाल चलता रहा। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि एक आवारा कुत्ता जंगल की ओर से गोमांश लेकर आया था, जिसे वह धार्मिक स्थल के पास छोड़ गया था। उसके बाद हालात सामान्य हो पाए थे। पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।