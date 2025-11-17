Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

हल्द्वानी में 50 उपद्रवियों पर मुकदमा, सारे थानों की फोर्स, आईआरबी-पीएसी तैनात, अब हालात सामान्य

Uproar In Haldwani:हल्द्वानी में बवाल के बाद जिले के सारे थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां बुलाई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 50 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अब शहर में हालात सामान्य हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 17, 2025

Following the riots in Haldwani, a large police force has been deployed. A case has also been filed against 50 rioters

हल्द्वानी में उपद्रव के बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई है

Uproar In Haldwani:हल्द्वानी में धार्मिक स्थल के पास गोवंश के अवशेष मिलने के बाद रविवार रात बवाल हो गया था। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के उजाला नगर में एक धार्मिक स्थल के पास गौवंश के अवशेष पड़े होने की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। आक्रोशित लोगों ने एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी थी। कुछ ही समय के भीतर हल्द्वानी शहर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने नारेबाजी शुरू करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने बरेली रोड पर जाम भी लगा दिया था। बनभूलपुरा की ओर जा रहे लोगों को भी पुलिस ने खदेड़ दिया था। उसी बरेली रोड पर हालात बेकाबू होने लगे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पीलीकोठी क्षेत्र में एक दुकान में तोड़फोड़ की। साथ ही ऑटो चालक को पीट दिया। देर रात तक हल्द्वानी में बवाल चलता रहा। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि एक आवारा कुत्ता जंगल की ओर से गोमांश लेकर आया था, जिसे वह धार्मिक स्थल के पास छोड़ गया था। उसके बाद हालात सामान्य हो पाए थे। पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

चार सीओ हल्द्वानी में तैनात

हल्द्वानी में बवाल के बाद जिले के सभी थानों से फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया था। एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। साथ ही पीएचक्यू से भी फोर्स हल्द्वानी पहुंच चुकी है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि चार सीओ, सभी थानों के एसओ के अलावा भारी संख्या में पीएसी भी हल्द्वानी में तैनात की गई है। उन्होंने भीड़ एकत्र कर शहर में अराजकता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

ये भी पढ़ें-हल्द्वानी में गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, दुकानों में तोड़-फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

होगी सख्त कार्रवाई

हल्द्वानी में सांप्रादायिक माहौल खराब करने की साजिश से हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी ने बताया कि देर रात तक पुलिस और खुफिया विभाग की टीमों ने हुड़दंग काटने वालों की वीडियोग्राफी की है। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों को चिह्नित किया जाएगा। किसी भी तरह के भड़काऊ मैसेज, पोस्ट या कमेंट करने वालों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

17 Nov 2025 12:48 pm

Published on:

17 Nov 2025 12:39 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / हल्द्वानी में 50 उपद्रवियों पर मुकदमा, सारे थानों की फोर्स, आईआरबी-पीएसी तैनात, अब हालात सामान्य

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

नंदा राजजात मार्ग सेना को सौंपने की तैयारी, रक्षा मंत्री से मिले सीएम ने किए ये आग्रह…

CM Pushkar Singh Dhami met Defense Minister Rajnath Singh
देहरादून

हल्द्वानी में गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, दुकानों में तोड़-फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Communal tensions deteriorated in Haldwani after a dog threw cattle remains near a religious site
देहरादून

सभी सरकारी और निजी स्कूलों में होगा वंदे मातरम गायन, शासन ने जारी किए आदेश

Orders have been issued to sing Vande Mataram song in all government and private schools of Uttarakhand
देहरादून

भाजपा नेता के बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र को लात-घूसों से पीटा, पिस्टल दिखाकर मचाई दहशत

BJP leader Kunwar Pranav Champion Singh's son beats up a car driver in Dehradun.
देहरादून

Income Tax Raid:22 बैंक लॉकर खोलेंगे बड़ा राज, 16 ठिकानों से 10 करोड़ की नकदी-जेवरात जब्त

The Income Tax Department team seized Rs 10 crore from the premises of liquor traders and builders in Dehradun
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.