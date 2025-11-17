हल्द्वानी में 50 उपद्रवियों पर मुकदमा, सारे थानों की फोर्स, आईआरबी-पीएसी तैनात, अब हालात सामान्य

हल्द्वानी में उपद्रव के बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई है
Uproar In Haldwani:हल्द्वानी में धार्मिक स्थल के पास गोवंश के अवशेष मिलने के बाद रविवार रात बवाल हो गया था। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के उजाला नगर में एक धार्मिक स्थल के पास गौवंश के अवशेष पड़े होने की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। आक्रोशित लोगों ने एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी थी। कुछ ही समय के भीतर हल्द्वानी शहर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने नारेबाजी शुरू करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने बरेली रोड पर जाम भी लगा दिया था। बनभूलपुरा की ओर जा रहे लोगों को भी पुलिस ने खदेड़ दिया था। उसी बरेली रोड पर हालात बेकाबू होने लगे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पीलीकोठी क्षेत्र में एक दुकान में तोड़फोड़ की। साथ ही ऑटो चालक को पीट दिया। देर रात तक हल्द्वानी में बवाल चलता रहा। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि एक आवारा कुत्ता जंगल की ओर से गोमांश लेकर आया था, जिसे वह धार्मिक स्थल के पास छोड़ गया था। उसके बाद हालात सामान्य हो पाए थे। पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
हल्द्वानी में बवाल के बाद जिले के सभी थानों से फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया था। एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। साथ ही पीएचक्यू से भी फोर्स हल्द्वानी पहुंच चुकी है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि चार सीओ, सभी थानों के एसओ के अलावा भारी संख्या में पीएसी भी हल्द्वानी में तैनात की गई है। उन्होंने भीड़ एकत्र कर शहर में अराजकता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
हल्द्वानी में सांप्रादायिक माहौल खराब करने की साजिश से हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी ने बताया कि देर रात तक पुलिस और खुफिया विभाग की टीमों ने हुड़दंग काटने वालों की वीडियोग्राफी की है। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों को चिह्नित किया जाएगा। किसी भी तरह के भड़काऊ मैसेज, पोस्ट या कमेंट करने वालों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की है।
