18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

सावधान! कल से दस्तावेज बगैर टोल प्लाजा पार किया तो कटेगा चालान, ई-डिटेक्शन प्रणाली होगी शुरू

E-Detection System : कल से यात्रा की तैयारी कर रहे चालकों को सावधानी और मानकों के अनुसार वाहन चलाना होगा। टोल प्लाजा पार करते वक्त वाहनों में परमिट, पंजीकरण, डीएल फिटनेस आदि सभी दस्तावेज साथ रखने होंगे। दस्तावेज कम होने पर तत्काल आपके वाहन का चालान हो जाएगा और मोबाइल पर एसएसएम के जरिए आपको संदेश मिल जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 18, 2026

The e-detection system is set to be launched at toll plazas in Uttarakhand from tomorrow

उत्तराखंड में कल से ई-डिटेक्शन प्रणाली शुरू होने वाली है। फोटो सोर्स एआई

E-Detection System : कल यानी सोमवार से वाहन चालकों को सभी दस्तावेज साथ रखकर ही यात्रा करनी होगी। ओड़िसा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात के बाद अब कल से उत्तराखंड में भी ई-डिटेक्शन प्रणाली शुरू हो रही है। राज्य के बहादराबाद, भगवानपुर, लच्छीवाला, पट्टी, बनुषी, नगला, देवरिया यानी कुल सात टोल प्लाजा कल से ई-डिटेक्शन प्रणाली से लैस हो जाएंगे। फास्टैग से टोल कटते ही वाहन के नंबर के आधार पर परमिट, पंजीकरण, फिटनेस, प्रदूषण, बीमा और रोड टैक्स से जुड़े कागज ऑनलाइन स्कैन होंगे। पहले चरण में सिर्फ परमिट, बीमा और फिटनेस उल्लंघन के चालान कटेंगे। इधर, परिवहन सचिव शैलेश तिवारी के मुताबिक उत्तराखंड ई-डिटेक्शन प्रणाली शुरू करने वाला देश का पांचवां राज्य बन जाएगा। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर उन वाहनों को भी डिटेक्शन किया जाएगा जो 15 साल से अधिक पुराने हैं और उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ है। ऐसे वाहनों के भी ऑनलाइन चालान होंगे। लिहाजा कल से लोगों को वाहन चलाते समय जरूरी दस्तावेज साथ रखने ही होंगे अन्यथा उन्हें भारी भरकम चालान भुगतना पड़ेगा।

ऐसे काम करेगा ये सिस्टम

उत्तराखंड में ई-डिटेक्शन प्रणाली टोल प्लाजा के कैमरे से जुड़ी होगी। टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन होते ही वाहन के पंजीकरण नंबर की पहचान हो जाएगी। इसे ई-डिटेक्शन सिस्टम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय डेटाबेस ‘वाहन’ पोर्टल से कनेक्ट करेगा। यहां ऑटोमेटिक सिस्टम वाहन के सभी दस्तावेजों की जांच करेगा। कोई भी दस्तावेज कम होने पर संबंधित वाहन का तत्काल ऑनलाइन चालान हो जाएगा। पहले चरण में सिर्फ परमिट, बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्रों के मामलों में ही चालान होंगे। भविष्य में वाहन के सभी दस्तावेजों को शामिल किए जाएंगे। चालान कटते ही वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा। इसमें चालान की राशि, नियम उल्लंघन का प्रकार और ऑनलाइन भुगतान के लिए डिजिटल लिंक भी मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Jan 2026 08:26 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / सावधान! कल से दस्तावेज बगैर टोल प्लाजा पार किया तो कटेगा चालान, ई-डिटेक्शन प्रणाली होगी शुरू

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव : 19 IAS और आठ पीसीएस के तबादले, सीएम सचिव के विभाग में भी कटौती

The government in Uttarakhand carried out a major administrative reshuffle today
देहरादून

Char Dham Yatra 2026 : बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरों पर पाबंदी, जानें वजह

During the Chardham Yatra in Uttarakhand in 2026, carrying mobile phones will be prohibited at Badrinath Dham
देहरादून

कुत्तों में लगेगी माइक्रो चिप, बेघर किया तो पड़ेगा 20 हजार जुर्माना, केस भी होगा दर्ज , सख्त हुई डॉग पॉलिसी

Under the new dog policy in Dehradun, microchipping of dogs will be mandatory, and strict action will be taken against those who abandon their dogs
देहरादून

घर पर बुजुर्ग की लाश को कुतर रहे थे चूहे, पांच दिन पहले हो चुकी थी मौत, नजारा देख लोग हैरान

In Haldwani, the body of an elderly man lay in his room for five days, and rats gnawed at his body
देहरादून

21 हजार उपनल कर्मी तीन साल के भीतर हो जाएंगे पक्के, समान कार्य का मिलेगा समान वेतन

In Uttarakhand, all UPNL employees will receive equal pay for equal work within the next three years
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.