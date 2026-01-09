9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

देहरादून

अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच की संस्तुति, अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति आज उत्तराखंड सरकार ने कर दी है। अब इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। राज्य भर में चल रहे आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 09, 2026

The government may issue orders for a CBI investigation into the Ankita Bhandari murder case at any time

सीएम पुष्कर सिंह धामी। फोटो सोर्स सूचना विभाग

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग पर राज्य भर में आंदोलन चल रहे हैं। बता दें कि इन दिनों पूरे देश में अंकिता भंडारी मर्डर हत्याकांड काफी चर्चाओं में है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया में किए गए दावों के बाद से प्रदेश में सियासी भूचाल खड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उर्मिला सनावर पुलिस और एसआईटी के सवालों का जवाब भी दे रही हैं। इधर, अब ये मामला और बढ़ने लगा है। अंकिता न्याय यात्रा के तहत कल यानी शनिवार को देहरादून में तमाम सामाजिक संगठन मशाल जुलूस भी निकालने वाले हैं। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान भी संगठनों की ओर से किया जा रहा है। तमाम आंदोलनों से सरकार पर मामले की सीबीआई जांच कराने का दबाव बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए आज सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति कर ही दी है। अब इस मामले में केंद्र सरकार आखिरी फैसला लेगी।

11 जनवरी को उत्तराखंड बंद

अंकिता न्याय यात्रा के बैनर तले शनिवार को देहरादून में मशाल जुलूस का आयोजन होना है। इस आयोजन में तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भाग लेंगे। संगठनों की ओर से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। इधर, गांव-गांव शहर-शहर अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासे और वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे हालात में ये माना जा रहा है कि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद के आह्वान का प्रदेश में व्यापक असर दिखाई दे सकता है।

सरकार का बड़ा फैसला

अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति सरकार का बड़ा फैसला है। सीएम धामी के समक्ष अंकिता के माता-पिता भी दो दिन पहले मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठा चुके थे। सीएम धामी का इस पर स्टैंड क्लीयर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि मामले में अंकिता के परिजन जिस प्रकार की भी जांच की मांग सरकार से कर रहे हैं, उसे पूरा किया जाएगा। आज सीएम ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है।

Updated on:

09 Jan 2026 06:13 pm

Published on:

09 Jan 2026 04:34 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच की संस्तुति, अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद

देहरादून

उत्तराखंड

मौसम दिखाएगा भयंकर रूप : 13 जनवरी तक घने कोहरे और पहाड़ों में पाले का यलो अलर्ट जारी

A yellow alert for dense fog and frost has been issued in Uttarakhand until January 13
देहरादून

कौन हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता? जानिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कनेक्शन

about chief justice of uttarakhand high court manoj kumar gupta dehradun news
देहरादून

उर्मिला सनावर से  लंबी पूछताछ, 46 डिजिटल फाइलें कब्जे में लीं, वीआईपी के नाम का किया था दावा

In the Ankita Bhandari case, actress Urmila Sanawar was questioned by the police and SIT, and her audio and video recordings were seized
देहरादून

अंकिता के माता-पिता बोले…VIP की वजह से हमारी बेटी की हत्या हुई, मामले की हो सीबीआई जांच

Ankita Bhandari's parents have demanded a CBI investigation into the murder from Chief Minister Pushkar Singh Dhami
देहरादून

अंकिता हत्याकांड : दो और ऑडियो-वीडियो वायरल, बड़े नेता का नाम लेने का दबाव, नार्को टेस्ट कराने का दावा

A new audio recording and a video have gone viral in the Ankita Bhandari murder case
देहरादून
