Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

पत्रकार पर कातिलाना हमला करने वाले बिल्डर के अवैध निर्माण पर चला सीएम का बुल्डोजर

Bulldozer On Encroachment:अतिक्रमण की कवरेज कर रहे पत्रकार पर कातिलाना हमला करने वाले बिल्डर के अवैध निर्माण पर सीएम धामी का बुल्डोजर चला है। इससे बिल्डर में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी बिल्डर कुछ दिन पूर्व भी एक और पत्रकार पर हमला कर चुका है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 12, 2025

Encroachment of builder accused of attacking journalist demolished in Haldwani

हल्द्वानी में पत्रकार के हमलावर का अतिक्रमण प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है

Bulldozer On Encroachment:पत्रकार पर कातिलाना हमले का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित ऊंचापुल क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम पत्रकार दीपक अधिकारी ऊंचापुल में एक बिल्डर द्वारा नाले के ऊपर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे भवन की कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान बिल्डर और उसके साथियों ने दीपक अधिकारी पर धारधार हथियार और लात-घूसों से हमला कर दिया था। उसके बाद आरोपियों ने दीपक को करीब 20 फिट गहरे नाले में फेंक दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने 108 एंबुलेंस के जरिए दीपक को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मेयर गजराज बिष्ट सहित तमाम नेता और पत्रकार अस्पताल पहुंच गए थे। दीपक अधिकारी पर हुए हमले का वीडियो पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बुधवार सुबह करीब साढे दस बजे विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई थी। टीम ने पाया कि मौके पर सरकारी नाले के ऊपर अवैध रूप से भवन निर्माण किया जा रहा है। इसी को देखते हुए प्रशासन की टीम ने बुल्डोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। सीएम के आदेश पर 24 घंटे के भीतर ही पत्रकार के हमलावरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।

नक्शा कैसे हो गया पास

हल्द्वानी में सरकारी नाले के पास अतिक्रमण कर बिल्डर ने भवन बना दिया था। उस निर्माण के पास ही जिला विकास प्राधिकरण का सूचना पट भी लगा हुआ है। सूचना पट में इस भवन का नक्शा पास होना दर्शाया गया था। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए इस भवन का नक्शा प्राधिकरण ने कैसे पास कर दिया। लोग प्राधिकरण के जेई और आर्किटेक्ट की कार्य प्रणाली को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे थे। बता दें कि आरोपी बिल्डर मूल रूप से यूपी का निवासी है। उसकी उत्तराखंड की शांत प्रिय वादियों में गुंडई से हर कोई हैरत में पड़ा है।

ये भी पढ़ें-Nithari Case:सुरेंद्र कोली के परिवार ने काटी कलंक की सजा, सब कुछ हो गया तहस-नहस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

12 Nov 2025 11:38 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पत्रकार पर कातिलाना हमला करने वाले बिल्डर के अवैध निर्माण पर चला सीएम का बुल्डोजर

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

Nithari Case:सुरेंद्र कोली के परिवार ने काटी कलंक की सजा, सब कुछ हो गया तहस-नहस

The family of Nithari case accused Surendra Koli has been shattered and his house has become a ruin
देहरादून

कांग्रेस में बड़े फेरबदल : गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष, हाईकमान ने कई जिलाध्यक्ष भी बदले

Ganesh Godiyal has been appointed as the state president of Uttarakhand Congress.
देहरादून

संबंध बनाने से इनकार पर महिला को खौफनाक सजा, लाश थैले में भरकर लगाई ठिकाने, खुलासे से लोग सन्न

contractor in Udham Singh Nagar murdered a woman after she refused to have sex with him and disposed of her body
देहरादून

बेकाबू बस में 45 स्कूली बच्चे मचाने लगे बचाओ-बचाओ का शोर…शराबी चालक ऐसे चढ़ा हत्थे

Drunk bus driver in Uttarakhand endangers the lives of 45 children
देहरादून

गैंगरेप के आरोपी बरी : कोर्ट ने पुलिस जांच को बताया दूषित, बाबा की सुनी बातों पर…

The court acquitted the gang rape accused and questioned the police investigation
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.