पत्रकार पर कातिलाना हमला करने वाले बिल्डर के अवैध निर्माण पर चला सीएम का बुल्डोजर

Bulldozer On Encroachment:पत्रकार पर कातिलाना हमले का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित ऊंचापुल क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम पत्रकार दीपक अधिकारी ऊंचापुल में एक बिल्डर द्वारा नाले के ऊपर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे भवन की कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान बिल्डर और उसके साथियों ने दीपक अधिकारी पर धारधार हथियार और लात-घूसों से हमला कर दिया था। उसके बाद आरोपियों ने दीपक को करीब 20 फिट गहरे नाले में फेंक दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने 108 एंबुलेंस के जरिए दीपक को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मेयर गजराज बिष्ट सहित तमाम नेता और पत्रकार अस्पताल पहुंच गए थे। दीपक अधिकारी पर हुए हमले का वीडियो पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बुधवार सुबह करीब साढे दस बजे विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई थी। टीम ने पाया कि मौके पर सरकारी नाले के ऊपर अवैध रूप से भवन निर्माण किया जा रहा है। इसी को देखते हुए प्रशासन की टीम ने बुल्डोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। सीएम के आदेश पर 24 घंटे के भीतर ही पत्रकार के हमलावरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।