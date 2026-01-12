ठंड का कहर : पेट्रोमैक्स जलाकर सोए UP के दो युवकों की डंपर में मिली लाशें, नजारा देख खड़े हो गए रौंगटे

Death Due To Carbon Monoxide : भीषण ठंड ने कहर बरपा रखा है। ठंड से बचने को डंपर में पेट्रोमैक्स जलाकर सोए दो युवकों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। ये घटना उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर स्थित पीरूमदारा में घटी है। पीरूमदारा चौकी प्रभारी बॉबी बिष्ट के 28 वर्षीय इरफान पुत्र रुस्तम और 31 वर्षीय इकरार हुसैन पुत्र बुंदु निवासी चंदवार की मंडिया थाना असमोली जिला संभल यूपी शनिवार रात 18 टायरा ट्रक लेकर रेत लेने पीरूमदारा के बदेशा क्रशर पहुंचे थे। रविवार सुबह करीब चार बजे रेत भरने के बाद अत्यंत ठंड होने के चलते उन दोनों ने डंपर के केबिन में पेट्रोमैक्स जलाया और सो गए। सुबह काफी देर डंपर में कोई हलचल नहीं होने पर अन्य चालक मौके पर पहुंचे। केबिन में इरफान और इकरार के शव देख उनके होश फाख्ता हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।