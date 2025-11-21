Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

साइबर ठगों ने DSP से की दो लाख की ठगी, वित्त मंत्री के डीपफेक वीडियो के झांसे में आए पुलिस अफसर

Cyber Crime:साइबर ठगों ने उत्तराखंड पुलिस के एक डीएसपी को दो लाख रुपये का चूना लगा दिया। ठगों ने डीएसपी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक डीपफेक वीडियो दिखाकर झांसे में लिया। उनके झांसे में आकर डीएसपी को दो लाख रुपये गंवाने पड़े। देहरादून पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 21, 2025

Uttarakhand Police DSP duped of Rs 2 lakh by cyber fraudsters

AI-generated photo

Cyber ​​Crime:अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस अधिकारी लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। साइबर ठगी को लेकर राज्य भर में पुलिस जागरुकता अभियान भी चला रही है। लेकिन उत्तराखंड में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे देख आम जनता हैरत में पड़ी हुई है। साइबर ठगों ने उत्तराखंड पुलिस के एक डीएसपी को झांसा देकर दो लाख रुपये का चूना लगा दिया। ठगों ने डीएसपी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का एक डीपफेक वीडियो भेजकर झांसे में लिया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का डीपफेक वीडियो देखकर उत्तराखंड पुलिस के डिप्टी एसपी को दो लाख रुपये गंवाने पड़े। देहरादून की पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तहरीर के मुताबिक, साइबर ठगों ने वित्तमंत्री का एआई से वीडियो बनाकर फेसबुक पर विक्सो ट्रेड नाम के फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन चलाया। इसमें वित्तमंत्री प्लेटफॉर्म की तारीफ करती नजर आ रही थीं। बीते सात अक्तूबर को बंजारावाला निवासी डिप्टी एसपी रविकांत सेमवाल इस विज्ञापन के झांसे में आ गए। उन्होंने मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज कीं। सेमवाल के फोन पर विदेशी नंबर से कॉल आई और ठगों ने उन्हें ट्रेडिंग शुरू करने के लिए छोटी-छोटी रकम जमा करवाई। पहले चरण में उन्होंने 18,803 रुपये ट्रांसफर किए। विश्वास बढ़ाने के लिए 1,687 रुपये का फर्जी प्रॉफिट भी भेजा गया। इसके बाद झांसे में आए डीएसपी सेमवाल ने दो लाख रुपये राशिद नाम के व्यक्ति के बैंक खाते में जमा करा दिए। बाद में पैसा निकालने की कोशिश नाकाम रही। तब जाकर उन्हें उनके साथ ठगी होने का एहसास हुआ।

प्रधान जी निकले जागरुक

उत्तराखंड में जहां पुलिस के सीओ साइबर ठगों के झांसे में आकर दो लाख रुपये गंवाते हैं, वहीं दूसरी ओर यहां पर एक गांव के प्रधान की जागरुकता काफी सराही जा रही है। साइबर ठगों ने सरकारी योजना के 11-11 हजार रुपये मिलने का झांसा देकर लक्सर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा खुर्द के कई लोगों को ठगने की कोशिश की। मुंडाखेड़ा खुर्द के प्रधान सहदेव परमार के मुताबिक, दो हफ्ते में गांव के 20 से ज्यादा लोगों के पास अलग-अलग फोन कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को केंद्र सरकार का कर्मचारी बताते हुए कहा कि सरकार ने नई योजना चलाई है। इसमें हर परिवार में एक सदस्य को 11-11 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें लाभार्थी का ऑनलाइन पंजीकरण होना है। अनुदान की धनराशि तीन-चार दिन में सीधे बैंक खाते में आएगी। लेकिन प्रधान ने जागरुकता दिखाते हुए पूरे गांव में मुनादी कराकर लोगों को साइबर ठगी से बचा लिया।

