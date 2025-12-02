शांत माहौल में होगा धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन; सनी-बॉबी देओल सहित पूरा परिवार हरिद्वार में मौजूद, मीडिया से रखा फासला

शांत माहौल में होगा धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन | Image Source - 'X' @IANS
Dharmendra asthi visarjan haridwar: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच चुकी हैं, जहां उनके अस्थि विसर्जन के लिए विशेष रूप से वीआईपी घाट चुना गया है। घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि समूचा कार्यक्रम पूर्ण शांति और गरिमा के साथ संपन्न हो सके। देओल परिवार ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि यह एक निजी और भावनात्मक क्षण है, इसलिए अस्थि विसर्जन की पूरी प्रक्रिया परिवार के सीमित दायरे में, बिना किसी भीड़भाड़ या मीडिया की मौजूदगी के आयोजित की जाएगी।
धर्मेंद्र के बेटे और अभिनेता सनी देओल, छोटे बेटे बॉबी देओल और परिवार के अन्य सदस्य बीती रात ही हरिद्वार पहुंच गए। फिलहाल धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार के पीलीभीत होटल में सुरक्षित रखी गई हैं, जहां परिवार भी ठहरा हुआ है। परिवार ने मीडिया से दूरी बनाने का निर्णय लेते हुए बताया कि यह समय अत्यंत व्यक्तिगत है और वे इसे पूरी शांति के साथ पूरा करना चाहते हैं।
हरिद्वार प्रशासन ने देओल परिवार के आगमन के बाद वीआईपी घाट पर सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। उम्मीद है कि धार्मिक अनुष्ठान जल्द ही शुरू होंगे। स्थानीय पुरोहितों को भी घाट पर बुला लिया गया है। परिवार की ओर से बार-बार यही अपील की जा रही है कि इस कठिन समय में गोपनीयता और शांति बनाए रखी जाए।
हम इस खबर को लगातार अपडेट कर रहे हैं।
