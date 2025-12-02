शांत माहौल में होगा धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन; सनी-बॉबी देओल सहित पूरा परिवार हरिद्वार में मौजूद, मीडिया से रखा फासला

Dharmendra asthi visarjan haridwar: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच चुकी हैं, जहां उनके अस्थि विसर्जन के लिए विशेष रूप से वीआईपी घाट चुना गया है। घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि समूचा कार्यक्रम पूर्ण शांति और गरिमा के साथ संपन्न हो सके। देओल परिवार ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि यह एक निजी और भावनात्मक क्षण है, इसलिए अस्थि विसर्जन की पूरी प्रक्रिया परिवार के सीमित दायरे में, बिना किसी भीड़भाड़ या मीडिया की मौजूदगी के आयोजित की जाएगी।