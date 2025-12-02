Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

शांत माहौल में होगा धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन; सनी-बॉबी देओल सहित पूरा परिवार हरिद्वार में मौजूद, मीडिया से रखा फासला

Haridwar News: धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट पहुंचाई गईं, जहां सनी और बॉबी देओल समेत पूरा परिवार शांत माहौल में अस्थि विसर्जन की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Mohd Danish

Dec 02, 2025

dharmendra asthi visarjan haridwar vip ghat deol family news

शांत माहौल में होगा धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन | Image Source - 'X' @IANS

Dharmendra asthi visarjan haridwar: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच चुकी हैं, जहां उनके अस्थि विसर्जन के लिए विशेष रूप से वीआईपी घाट चुना गया है। घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि समूचा कार्यक्रम पूर्ण शांति और गरिमा के साथ संपन्न हो सके। देओल परिवार ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि यह एक निजी और भावनात्मक क्षण है, इसलिए अस्थि विसर्जन की पूरी प्रक्रिया परिवार के सीमित दायरे में, बिना किसी भीड़भाड़ या मीडिया की मौजूदगी के आयोजित की जाएगी।

देओल परिवार हरिद्वार में मौजूद

धर्मेंद्र के बेटे और अभिनेता सनी देओल, छोटे बेटे बॉबी देओल और परिवार के अन्य सदस्य बीती रात ही हरिद्वार पहुंच गए। फिलहाल धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार के पीलीभीत होटल में सुरक्षित रखी गई हैं, जहां परिवार भी ठहरा हुआ है। परिवार ने मीडिया से दूरी बनाने का निर्णय लेते हुए बताया कि यह समय अत्यंत व्यक्तिगत है और वे इसे पूरी शांति के साथ पूरा करना चाहते हैं।

प्रशासन तैयार, रस्में जल्द शुरू होने की संभावना

हरिद्वार प्रशासन ने देओल परिवार के आगमन के बाद वीआईपी घाट पर सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। उम्मीद है कि धार्मिक अनुष्ठान जल्द ही शुरू होंगे। स्थानीय पुरोहितों को भी घाट पर बुला लिया गया है। परिवार की ओर से बार-बार यही अपील की जा रही है कि इस कठिन समय में गोपनीयता और शांति बनाए रखी जाए।

हम इस खबर को लगातार अपडेट कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Updated on:

02 Dec 2025 03:44 pm

Published on:

02 Dec 2025 03:23 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / शांत माहौल में होगा धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन; सनी-बॉबी देओल सहित पूरा परिवार हरिद्वार में मौजूद, मीडिया से रखा फासला

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गणित के सवाल का आईएएस ट्रेनी अफसरों को जाड़े में आया पसीना, नहीं दे पाए जवाब

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में राजनाथ सिंह (फोटो सोर्स- एक्स राष्ट्रीय रक्षा अकादमी)
देहरादून

दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन: NIA ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से मौलवी और युवक उठाया, आतंकी उमर के फोन में मिला नम्बर

haldwani news
देहरादून

UKSSSC पेपर लीक केस में CBI का बड़ा एक्शन: टिहरी के सहायक प्रोफेसर अरेस्ट; पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे

uksssc paper leak cbi arrests tehri assistant professor investigation
देहरादून

अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियाँ तेज़, चार अमृत स्नान पहली बार; अखाड़ा परिषद ने की प्रमुख तिथियों की घोषणा

कुंभ मेला 2027 (फोटो: IANS/File)
देहरादून

हर पांच साल में होगी कर्मचारियों के वेतन की जांच, नई व्यवस्था लागू, जानें वजह

Uttarakhand state employees' salaries will now be reviewed every five years
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.