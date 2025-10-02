Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

नशे में धुत थानाध्यक्ष ने कई वाहनों को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे लोग, आरोपी सस्पेंड

Crime News:नशे में धुत पुलिस थाने के एसओ ने एक के बाद एक कई वाहनों को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। इससे देहरादून की सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एसओ के इस कृत्य से पूरा पुलिस महकमा शर्मशार है।

less than 1 minute read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 02, 2025

Dehradun police station SO gets drunk

नशे में धुत पुलिस थाने के एसओ का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया

Crime News:लोगों की सुरक्षा के लिए जाने जानी वाली पुलिस का एक एसओ नशे में धुत होकर सड़क पर आतंक और दहशत का पर्याय बन गया। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। बताया जा रहा है कि राजपुर थाने के एसओ शैंकी कुमार ने बुधवार रात नशे में धुत होकर अपनी कार दौड़ा दी। उस वक्त शैंकी ऑन ड्यूटी थे। देर रात राजपुर रोड पर मसूरी डायवर्जन और ओल्ड मसूरी रोड कट के बीच शैंकी कुमार की कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद एसओ की कार गलत दिशा में जाकर रुकी। गाड़ी के दाईं ओर का अगला पहिया भी बाहर निकल गया। जिन लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए, उन्होंने संयुक्त रूप से राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी ने आरोपी एसओ को निलंबित कर दिया। इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। इधर, शैंकी कुमार के निलंबन के बाद एसआई दीपक धारीवाल को राजपुर थाने का नया एसओ नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में कालसी थाने का प्रभार देख रहे थे।

नशेड़ी एसओ को लोगों ने घेरा

देहरादून में हुईइस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घटना के बाद लोगों ने एसओ को घेर लिया। एसओ वर्दी में नहीं थे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने इसका विरोध किया और वरिष्ठ अफसरों को बुलाने की मांग की। लोगों का कहना था कि हादसे में चार लोग बाल-बाल बचे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

02 Oct 2025 03:45 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / नशे में धुत थानाध्यक्ष ने कई वाहनों को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे लोग, आरोपी सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

पूरे प्रदेश में हफ्ते भर झमाझम बारिश का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चलेगा अंधड़

Heavy rain alert in Uttarakhand in the first week of October
देहरादून

पांच अक्तूबर की सरकारी भर्ती परीक्षा स्थगित, 12 की परीक्षाओं पर भी संशय

UKSSSC-in-Uttarakhand-has-postponed-the-recruitment-exam-scheduled-for-October-
देहरादून

तय कैलेंडर से ही होंगी आयोग की परीक्षाएं, नकल रोकने के लिए नई एसओपी लागू

SSC CGL Exam Date 2025 Tier 1
देहरादून

सीएम धामी का उत्तराखंड में जोरदार भाषण! बोले- युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं, सिर कटा भी सकता हूं

cm dhami uttarakhand youth jobs tourism swadeshi promotions
देहरादून

हरिद्वार: जीएसटी में छूट से हेल्थ सेक्टर में राहत, मेडिकल स्टोर संचालक बोले- मरीजों को मिलेगा लाभ

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.