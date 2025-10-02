नशे में धुत थानाध्यक्ष ने कई वाहनों को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे लोग, आरोपी सस्पेंड

Crime News:लोगों की सुरक्षा के लिए जाने जानी वाली पुलिस का एक एसओ नशे में धुत होकर सड़क पर आतंक और दहशत का पर्याय बन गया। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। बताया जा रहा है कि राजपुर थाने के एसओ शैंकी कुमार ने बुधवार रात नशे में धुत होकर अपनी कार दौड़ा दी। उस वक्त शैंकी ऑन ड्यूटी थे। देर रात राजपुर रोड पर मसूरी डायवर्जन और ओल्ड मसूरी रोड कट के बीच शैंकी कुमार की कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद एसओ की कार गलत दिशा में जाकर रुकी। गाड़ी के दाईं ओर का अगला पहिया भी बाहर निकल गया। जिन लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए, उन्होंने संयुक्त रूप से राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी ने आरोपी एसओ को निलंबित कर दिया। इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। इधर, शैंकी कुमार के निलंबन के बाद एसआई दीपक धारीवाल को राजपुर थाने का नया एसओ नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में कालसी थाने का प्रभार देख रहे थे।