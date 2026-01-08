35 गावों की शादियों में अंग्रेजी शराब और बीयर पर रोक, उल्लंघन करने वालों का होगा सामाजिक बहिष्कार

Ban On English Liquor : शादियों और अन्य समारोहों में अंग्रेजी शराब परोसने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। ये मामला उत्तराखंड के टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड क्षेत्र का है। कल 35 गांवों के लोगों ने बंगशील में इसे लेकर बैठक आयोजित की। जिला पंचायत सदस्य सबिता देवी के नेतृत्व में हुई बैठक में अपर पालिगाड क्षेत्र के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। बैठक में शादी समारोहों से लेकर सामाजिक कार्यों में बढ़ते अंग्रेजी शराब व बीयर के प्रचलन से समाज पर पड़ रहे इनके कुप्रभाव पर चिंता व्यक्त की गयी। बैठक में कहा गया कि इन कुप्रथाओं से जहां समाज में विकृति आ रही है वहीं अमीर व गरीब की खाई बढ़ रही है। गरीब परिवारों पर अनैतिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। शादी समारोह के अलावा किसी की मृत्यु पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर भी शोकाकुल परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी अंत्येष्टि में उस गांव की तरफ से मात्र एक वाहन सामूहिक रूप से जाएगा। शादियों में महिलाओं द्वारा अत्यधिक गहने पहनने से भी समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में समाज का तानाबाना टूट रहा है व आपसी मतभेद बढ़ रहा है।