13.74 लाख में खरीदा कार का फैंसी नंबर : बोली में अधिवक्ता ने पूर्व सीएम की बेटी को भी पछाड़ा

Craze : वाहनों में फैंसी नंबर लगाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। फैंसी और लकी नंबर की बोली लोग लाखों में लगा रहे हैं। देहरादून आरटीओ में फैंसी वाहन नंबरों के लिए लोगों ने दिल खोलकर बोली लगाई। यूके-07एचजे सीरीज के 0001 के लिए सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा दिखी। यह नंबर 13 लाख 74 हजार रुपये में बिका है। इससे पहले दून में इस नंबर के लिए सबसे ऊंची बोली 13 लाख 77 हजार रुपये की लग चुकी है। आरटीओ में जब भी नई सीरीज खुलती है तो उसके फैंसी नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली लगती है। इस बार यूके-07एचजे सीरीज के नंबरों के लिए लगी बोली में 0001 सबसे महंगा 13 लाख 74 हजार रुपये में बिका है। यह नंबर अधिवक्ता आलोक पुंडीर ने अपनी नई मर्सिडीज कार के लिए खरीदा है। बताया जा रहा है कि 0001 की बोली में एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी भी शामिल थी, जो इस नंबर की अधिकतम बोली 13 लाख 50 हजार रुपये लगा पाई।