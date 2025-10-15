Free Coaching Scheme:10 हजार युवाओं को मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी मदद

Free Coaching Scheme:10 हजार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड सरकार निशुल्क कोचिंग देगी। राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय सभागार हुई बैठक में निशुल्क कोचिंग योजना की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि निःशुल्क कोचिंग योजना की गुणवत्ता बेहतर हो, प्रतियोगियों का चयन स्क्रीनिंग के माध्यम से हो तथा प्रतियोगियों की सुविधा के अनुरूप तैयारी का समय का प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि फ्री कोचिंग में किसी भी तरह की खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए और इसका आउटकम निकलकर सामने आने चाहिए। उन्होंने इसके लिए शीघ्र ही सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा निदेशक डॉ मुकुल कुमार सती ने बताया कि कि इस वर्ष 10 हजार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की फ्री कोचिंग दी जानी है। कक्षा 11 में अध्ययनरत प्रतियोगियों को 2 वर्ष जबकि 12वीं पास करने वाले प्रतियोगियों को एक वर्ष की कोचिंग दी जाएगी।