देहरादून

Free Coaching Scheme:10 हजार युवाओं को मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी मदद

Free Coaching Scheme:सरकार 10 हजार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त निशुल्क कोचिंग दिलाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतियोगियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव ने निशुल्क कोचिंग योजना की समीक्षा करते हुए अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

less than 1 minute read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 15, 2025

The Uttarakhand government will provide free coaching for competitive exams to 10,000 youth

मुख्य सचिव ने बुधवार को फ्री कोचिंग योजना की समीक्षा की

Free Coaching Scheme:10 हजार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड सरकार निशुल्क कोचिंग देगी। राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय सभागार हुई बैठक में निशुल्क कोचिंग योजना की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि निःशुल्क कोचिंग योजना की गुणवत्ता बेहतर हो, प्रतियोगियों का चयन स्क्रीनिंग के माध्यम से हो तथा प्रतियोगियों की सुविधा के अनुरूप तैयारी का समय का प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि फ्री कोचिंग में किसी भी तरह की खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए और इसका आउटकम निकलकर सामने आने चाहिए। उन्होंने इसके लिए शीघ्र ही सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा निदेशक डॉ मुकुल कुमार सती ने बताया कि कि इस वर्ष 10 हजार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की फ्री कोचिंग दी जानी है। कक्षा 11 में अध्ययनरत प्रतियोगियों को 2 वर्ष जबकि 12वीं पास करने वाले प्रतियोगियों को एक वर्ष की कोचिंग दी जाएगी।

तीन स्ट्रीम के अनुसार फ्री कोचिंग

उत्तराखंड में 10 हजार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग योजना का काफी लाभ मिलेगा। शिक्षा निदेशक ने बताया कि कोचिंग आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों तरह के स्ट्रीम के अनुरूप दी जाएगी और इसमें लगभग सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही मेधावी प्रतियोगियों को छह वर्ष की एडवांस कोचिंग भी दी जाएगी। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव मनुज गोयल आदि भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें-ढाई लाख कर्मचारियों को सरकार का बड़ा गिफ्ट, 3%बढ़ा महंगाई भत्ता, बोनस भी मिलेगा

Published on:

15 Oct 2025 03:30 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Free Coaching Scheme:10 हजार युवाओं को मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी मदद

