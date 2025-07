धर्मांतरण का प्रयास ‘तुझे रानी बनाकर रखेंगे’, ऑनलाइन भेजते थे पैसे, इंस्टाग्राम के जरिए युवती का किया जा रहा था ब्रेनवॉश

Girl was being brainwashed through Instagram in Dehradun: उत्तराखंड के रानीपोखरी क्षेत्र से सामने आया धर्मांतरण का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। एक युवती ने पुलिस को बताया है कि कुछ युवक और युवतियां सोशल मीडिया के जरिए उसे निशाना बना रहे थे। उसे उसके वर्तमान धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर वह उनका धर्म अपना लेती है, तो उसे रानी जैसा जीवन मिलेगा, भरपूर आज़ादी और पैसों की कोई कमी नहीं होगी।