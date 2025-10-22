24 अक्टूबर से उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं की बल्ले-बल्ले! सरकार और होटल एसोसिएशन दे रहे हैं 50% तक की छूट

Char dham yatra uttarakhand news: उत्तराखंड की पवित्र धरती पर सर्दियों के मौसम में चारधाम यात्रा अब और सुलभ बनने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को पूरे साल सक्रिय रखने के प्रयासों में जुटी है। इसी कड़ी में गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने होटलों और गेस्ट हाउसों की आवासीय दरों में 50 प्रतिशत तक की भारी कटौती की है। इस फैसले से श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।