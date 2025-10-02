पांच अक्तूबर की सरकारी भर्ती परीक्षा स्थगित, 12 की परीक्षाओं पर भी संशय

Recruitment Exam News:भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण सामने आने से उत्तराखंड में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल, बीते दिनों उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। परीक्षा शुरु होने के करीब 30 मिनट बाद वह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। राज्य भर में युवाओं ने इसके विरोध में कई दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया था। इससे पूर्व भी उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने पेपर लीक प्रकरण का खुलासा करते हुए कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह और खालिद सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद भी युवा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग पर आंदोलन पर अड़े रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद धरना स्थल पहुंचकर मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति का आश्वासन दिया था। उसके बाद युवाओं का धरना समाप्त हुआ था। इसी बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने अब पांच अक्तूबर को प्रस्तावित पांच सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की तैयारियां पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए इसे स्थगित करने का हवाला दिया है।