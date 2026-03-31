अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट, वेतन कटौती की पहले से ही झेल रहे मार, जानें वजह

Job In Danger : सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के सामने अब नौकरी का संकट पैदा हो गया है। अतिथि शिक्षक दोहरे संकट में फंसे हैं। छुट्टियों में काम करने के बावजूद उनका वेतन काट दिया गया और अब शिक्षकों के प्रमोशन से नौकरी भी खतरे में आ गई है। बता दें कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के 32 शिक्षकों को एलटी सहायक अध्यापक के पद पर प्रमोशन मिला है। नियमानुसार जैसे ही किसी पद पर स्थायी नियुक्ति या पदोन्नति होती है, वहां तैनात अतिथि शिक्षक की सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके कारण गढ़वाल मंडल के 32 अतिथि शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी, महामंत्री राजपाल रावत और कोषाध्यक्ष रमेश रमेश रमोला ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के सामने भी यह समस्या उठाई है। वह शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करने का समय मांग रहे हैं, लेकिन मंत्री की बंगाल में व्यस्तता के कारण वह उनसे नहीं मिल पाए हैं। संघ ने सरकार से मांग की है कि वह अपनी घोषणा के अनुरूप इन पदों को यथावत रखे। साथ ही ऐसी स्थिति में प्रभावित अतिथि शिक्षकों को अन्यत्र रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए।