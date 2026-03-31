‘देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले अपने शहर में ही असुरक्षित’, राहुल गांधी का उत्तराखंड सरकार पर निशाना

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी पूर्व सैन्य अधिकारी की मौत को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने X पोस्ट पर अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''देहरादून में मॉर्निंग वॉक के दौरान ब्रिगेडियर जोशी को गोली लगने की घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का गंभीर संकेत है। एक समय था जब देहरादून और उत्तराखंड शांति और सुरक्षित माहौल के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन आज अपराधियों के बढ़ते हौसले उस छवि को कमजोर कर रहे हैं। राजपुर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और देर रात चल रही व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। सरकार को चाहिए कि कानून-व्यवस्था पर तुरंत ठोस कदम उठाए और प्रदेश की सुरक्षा एवं शांति बहाल करे।''