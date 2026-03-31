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देहरादून

‘देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले अपने शहर में ही असुरक्षित’, राहुल गांधी का उत्तराखंड सरकार पर निशाना

Rahul Gandhi Latest News: राहुल गांधी ने पूर्व सैन्य अधिकारी की गोली लगने से मौत को लेकर उत्तराखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले अपने शहर में ही असुरक्षित हैं।

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देहरादून

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Harshul Mehra

Mar 31, 2026

rahul gandhi targets uttarakhand government over former army officer death due to gunshot

विपक्ष के नेता राहुल गांधी (सोर्स: ANI एक्स)

Rahul Gandhi Latest News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजधानी देहरादून में सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वीके जोशी की गोली लगने से मौत को लेकर उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।

उन्होंने रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत पर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं। आज उत्तराखंड, भाजपा के गैर-जिम्मेदार नेतृत्व में हिंसा, हत्या और भय के साये में सिमट कर रह गया है।

राहुल गांधी ने X पर किया पोस्ट

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, '' देहरादून में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वीके जोशी जी की दिनदहाड़े निर्मम हत्या साफ बताती है कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं, आम नागरिक और कई समुदाय डर कर जीने को मजबूर हैं।''

'BJP राज में सिर्फ अपराधी बेखौफ और महफूज'

उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, '' BJP राज में सिर्फ अपराधी बेखौफ और महफूज है। कभी शांति और सुरक्षा की पहचान रहा है हमारा उत्तराखंड, आज भाजपा के गैर-जिम्मेदार नेतृत्व में हिंसा, हत्या और भय के साये में सिमट कर रह गया है।''

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी पूर्व सैन्य अधिकारी की मौत को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने X पोस्ट पर अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''देहरादून में मॉर्निंग वॉक के दौरान ब्रिगेडियर जोशी को गोली लगने की घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का गंभीर संकेत है। एक समय था जब देहरादून और उत्तराखंड शांति और सुरक्षित माहौल के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन आज अपराधियों के बढ़ते हौसले उस छवि को कमजोर कर रहे हैं। राजपुर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और देर रात चल रही व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। सरकार को चाहिए कि कानून-व्यवस्था पर तुरंत ठोस कदम उठाए और प्रदेश की सुरक्षा एवं शांति बहाल करे।''

क्या था मामला?

बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर पुलिस स्टेशन एरिया में रिटायर ब्रिगेडियर वीके जोशी की गोली लगने से मौत हो गई है। यह गोली उन्हें तब लगी जब वे सुबह टहलने के लिए निकले थे।

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Published on:

31 Mar 2026 03:40 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / ‘देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले अपने शहर में ही असुरक्षित’, राहुल गांधी का उत्तराखंड सरकार पर निशाना

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