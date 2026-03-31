‘सपा को बदनाम करना BJP का एजेंडा’, अखिलेश यादव बोले- देश को बचाने का है साल 2027 का विधानसभा चुनाव

Akhilesh Yadav Big Statement: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई भी होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है और पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है।