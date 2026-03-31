31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘सपा को बदनाम करना BJP का एजेंडा’, अखिलेश यादव बोले- देश को बचाने का है साल 2027 का विधानसभा चुनाव

Akhilesh Yadav Big Statement: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव देश को बचाने का है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Mar 31, 2026

akhilesh yadav big statement said 2027 assembly elections are to save country up politics

अखिलेश यादव का बड़ा बयान। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Akhilesh Yadav Big Statement: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई भी होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है और पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है।

BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

सोमवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने BJP सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर विभाग में कमीशनखोरी और लूट का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के विकास के लिए आने वाला बजट का पैसा सही जगह खर्च होने के बजाय BJP नेताओं की जेबों में जा रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता BJP सरकार की नीतियों से परेशान है और बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जनता के समर्थन से बड़ी जीत हासिल करेगी।

कार्यकर्ताओं को दी खास जिम्मेदारी

सपा प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में अपनी जिम्मेदारी समझने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से भी बड़े अंतर से जीतने का लक्ष्य तय करना होगा। इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना जरूरी है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाते हुए पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाएं और समाजवादी नीतियों और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि कार्यकर्ता पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो पार्टी को जीत से कोई नहीं रोक सकता।

BJP पर सपा को बदनाम करने का आरोप

अखिलेश यादव ने BJP पर समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि BJP का एजेंडा सपा की छवि खराब करना है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता सच जानती है। उन्होंने दावा किया कि BJP देश की सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी बन चुकी है और जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता लगातार खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आने वाले समय में BJP सत्ता से बाहर होने जा रही है।

सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पंजाब प्रभारी कुलदीप सिंह भुल्लर के नेतृत्व में सिख समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि हरिद्वार में स्थित ऐतिहासिक श्रीज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा को वर्ष 1984 में हटा दिया गया था। उन्होंने बताया कि इतने वर्षों के बाद भी गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण के लिए अभी तक अनुमति और उचित स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मुद्दे पर सिख समाज ने समाजवादी पार्टी से समर्थन और सहयोग की उम्मीद जताई।

ये भी पढ़ें

‘मम्मी-पापा आप खुश रहना, भांजी का ख्याल रखना’, तीन बेटियों के बाद मन्नतों से पाए बेटे ने किया सुसाइड
लखनऊ
man hurt by minor scolding and took his own life emotional message in suicide note lucknow

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

उत्तर प्रदेश विधानसभा

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 01:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सपा को बदनाम करना BJP का एजेंडा’, अखिलेश यादव बोले- देश को बचाने का है साल 2027 का विधानसभा चुनाव

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

काशी महाकाल एक्सप्रेस में बढ़ेगे अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

काशी महाकाल एक्सप्रेस में बढ़े कोच, 31 मार्च और 7 अप्रैल को मिलेगी राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

रबी फसलों की MSP खरीद बढ़ी, चना-मसूर-सरसों पर सरकार का बड़ा फैसला

रबी फसलों की MSP खरीद पर बड़ा फैसला, चना, मसूर और सरसों किसानों को राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

पूरे यूपी में आज आधी रात से महंगा होगा सफर, जानें कितना बढ़ेगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स

Expressway
लखनऊ

लखनऊ में बसपा बैठक, मायावती संगठन और जनाधार मजबूत करने पर शुरू हुआ मंथन

लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Lucknow - Kanpur में 11 ब्लड बैंकों पर बड़ी कार्रवाई, बिना एलिसा टेस्ट खून सप्लाई का खुलासा

ब्लड बैंक घोटाला, बिना टेस्ट खून सप्लाई का खुलासा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.