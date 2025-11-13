Delhi Blast:धमाके में घायल हर्षुल को मंगेतर ने स्कूटी से पहुंचाया था अस्पताल, शादी की शॉपिंग को गए थे दिल्ली

Delhi Blast:दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम एक आई-20 कार में भीषण धमाका हुआ था। इस धमाके के कारण आसपास की गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। धमाके में करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हुए थे।धमाके के वक्त उत्तराखंड के गदरपुर निवासी हर्षुल भी घायल हो गए थे। हर्षुल की शादी जनवरी में होनी है। वह शादी की शॉपिंग के लिए चांदनी चौक गए हुए थे। उनके साथ मां अंजू सेतिया, मंगेतर शिवाली और छोटा भाई भी था। लौटते वक्त लाल किले के पास एक आई-20 कार में भीषण धमाका हो गया था। इस धमाके में हर्षुल भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। धमाका उनकी कार से सौ मीटर पीछे हुआ था। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी। बावजूद इसके शिवाली ने हिम्मत दिखाते हुए घायल हर्षुल को स्कूटी से अस्प्ताल पहुंचाया। शिवाली ने एक राहगीर से वह स्कूटी मांगी थी। हर्षुल के सिर पर 10 टांके लगे हैं। अब हर्षुल डिस्चार्ज होकर परिवार सहित घर लौट आया है। उस भयावह मंजर को याद उनमें सिहरन पैदा हो रही है।