Delhi Blast : शादी की शॉपिंग करने दिल्ली गया उत्तराखंड का युवक धमाके में घायल

Delhi Blast:दिल्ली में हुए धमाके से हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार शाम करीब 6:52 बजे दिल्ली में लाल किले के पास एक आई-20 कार में भीषण धमाका हो गया था। इस धमाके में कार सवार संदिग्धों के अलावा आसपास के वाहनों में सवार करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही करीब 20 लोग घायल भी हो गए थे। घायलों का लोकनायक अस्पताल में उपचार चल रहा है। देर रात तक घायलों के बारे में उनके परिजनों को जानकारी नहीं मिल पाई थी। उसके बाद दिल्ली से आई एक कॉल से पता चला कि ब्लास्ट में उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के गदरपुर निवासी एक युवक भी घायल हुआ है। उसकी पहचान हर्षुल पुत्र संजीव सेठी के रूप में हुई है। धमाके से सड़क पर चल रही गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। शीशे के टुकड़े हर्षुल के सिर पर भी धंस गए थे। ब्लॉस्ट में हर्षुल के घायल होने की जानकारी मिलते ही तमाम रिश्तेदार और पड़ोसी भी उसके परिजनों को कॉल कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक अब हर्षुल के स्वास्थ्य में सुधार है। हर्षुल की जनवरी में शादी होने वाली है। शादी की शॉपिंग के लिए ही हर्षुल दिल्ली गया हुआ था। इसी दौरान ब्लास्ट में वह घायल हो गया था।