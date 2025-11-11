Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

Delhi Blast : शादी की शॉपिंग करने दिल्ली गया उत्तराखंड का युवक धमाके में घायल

Delhi Blast:दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इस धमाके में उत्तराखंड का एक युवक भी घायल हुआ है। वह अपनी शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली गया हुआ था। जनवरी में उसकी शादी है।

Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 11, 2025

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक...(photo-patrika)

लाल किले के पास हुए धमाके में उत्तराखंड का युवक घायल

Delhi Blast:दिल्ली में हुए धमाके से हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार शाम करीब 6:52 बजे दिल्ली में लाल किले के पास एक आई-20 कार में भीषण धमाका हो गया था। इस धमाके में कार सवार संदिग्धों के अलावा आसपास के वाहनों में सवार करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही करीब 20 लोग घायल भी हो गए थे। घायलों का लोकनायक अस्पताल में उपचार चल रहा है। देर रात तक घायलों के बारे में उनके परिजनों को जानकारी नहीं मिल पाई थी। उसके बाद दिल्ली से आई एक कॉल से पता चला कि ब्लास्ट में उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के गदरपुर निवासी एक युवक भी घायल हुआ है। उसकी पहचान हर्षुल पुत्र संजीव सेठी के रूप में हुई है। धमाके से सड़क पर चल रही गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। शीशे के टुकड़े हर्षुल के सिर पर भी धंस गए थे। ब्लॉस्ट में हर्षुल के घायल होने की जानकारी मिलते ही तमाम रिश्तेदार और पड़ोसी भी उसके परिजनों को कॉल कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक अब हर्षुल के स्वास्थ्य में सुधार है। हर्षुल की जनवरी में शादी होने वाली है। शादी की शॉपिंग के लिए ही हर्षुल दिल्ली गया हुआ था। इसी दौरान ब्लास्ट में वह घायल हो गया था।

पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट

दिल्ली ब्लास्ट के बाद देर शाम समूचे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को समूचे राज्य में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी को देखते हुए देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा सहित सभी जिलों में पुलिस ने गहन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रत्येक वाहन को रोककर संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की।

ये भी पढ़ें-धार्मिक स्थलों पर शराब के खिलाफ आंदोलन तेज, लोगों ने ठेके पर जड़े ताले, तीर्थनगरी में निकला जुलूस

Cabinet Decision:देवभूमि परिवार योजना होगी लागू, कर्मियों के विनियमितिकरण को उपसमिति होगी गठित

A cabinet meeting was held in Uttarakhand today under the chairmanship of CM Pushkar Singh Dhami
देहरादून

पत्रकार पर कातिलाना हमला करने वाले बिल्डर के अवैध निर्माण पर चला सीएम का बुल्डोजर

Encroachment of builder accused of attacking journalist demolished in Haldwani
देहरादून

Nithari Case:सुरेंद्र कोली के परिवार ने काटी कलंक की सजा, सब कुछ हो गया तहस-नहस

The family of Nithari case accused Surendra Koli has been shattered and his house has become a ruin
देहरादून

कांग्रेस में बड़े फेरबदल : गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष, हाईकमान ने कई जिलाध्यक्ष भी बदले

Ganesh Godiyal has been appointed as the state president of Uttarakhand Congress.
देहरादून

संबंध बनाने से इनकार पर महिला को खौफनाक सजा, लाश थैले में भरकर लगाई ठिकाने, खुलासे से लोग सन्न

contractor in Udham Singh Nagar murdered a woman after she refused to have sex with him and disposed of her body
देहरादून
