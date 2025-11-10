धार्मिक स्थलों पर शराब के खिलाफ आंदोलन तेज, लोगों ने ठेके पर जड़े ताले, तीर्थनगरी में निकला जुलूस

Protest Against Liquor Shops:तीर्थ स्थलों के आसपास शराब की दुकानों का उत्तराखंड में भारी विरोध चल रहा है। ऋषिकेश में मुनिकीरेती के शराब ठेके पर बीते दिनों युवक की हत्या के बाद से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इस शराब के ठेके के विरोध में लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बीते दिनों भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस ठेके को खुलवा दिया था। प्रशासन का तर्क था कि इस ठेके के बंद होने से सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। रविवार को देवभूमि नशामुक्ति संयुक्त संघर्ष समिति ने खारास्रोत के शराब के ठेके और मादक पदार्थों के खिलाफ रैली निकाली। रैली में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रैली के मद्देनजर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। रामलीला मैदान के पास हुई सभा में पालिकाध्यक्ष मुनिकीरेती नीलम बिजल्वाण ने भी आंदोलनकारियों को संबोधित किया।