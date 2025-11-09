Patrika LogoSwitch to English

पीएम मोदी ने किया 8260 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण, शहीदों को नमन

PM Modi in Uttarakhand:पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आज देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने 8260 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन भी किया। उन्होने उत्तराखंड की बीते 25 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए, अगले 25 वर्षो के लिए रोडमैप के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 09, 2025

PM Narendra Modi addressed a rally in Uttarakhand today

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में जन सभा को संबोधित किया। फोटो सोर्स सूचना विभाग

PM Modi in Uttarakhand:पीएम नरेंद्र मोदी आज करीब 11 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद पीएम का काफिला कार्यक्रम स्थल एफआरआई पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने रजत जयंती के मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान पीएम ने उद्यमियों और हितधारकों से भी मुलाकात की। साथ ही नन्हे-मुन्ने बच्चों से भी भेंट की। करीब एक बजे पीएम मंच पर पहुंचे। यहां उन्होंने गढ़वाली भाषा से अपने भाषण की शुरुआत की तो लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करने लगे। मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शॉल भेंटकर पीएम का स्वागत किया। साथ ही सीएम ने पीएम को बाबा केदारनाथ के शीताकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ की प्रतिकृति भी भेंट कीं। पीएम ने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को भी नमन किया। पीएम ने उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म शुरू करने के लिए यहां की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा का सर्दियों में आने वाले पयर्टकों की संख्या बढ़ने से आर्थिकी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड सरकार की ओर से आदि कैलाश में आयोजित हाई ऑल्टीट्यूट मैराथन और आदि कैलाश प्रक्रिमा रन की भी सराहना की। तीन साल पहले तक आदि कैलाश में साल में दो हजार से कम पर्यटक आते थे, आज यह संख्या बढ़कर 30 हजार हो चुकी है। इसी तरह बाबा केदार के धाम में आने वाले पयर्टकों की संख्या भी 17 लाख तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में ईको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म विकास की नई ऊंचाई छू सकता है।

उत्तराखंड से मेरा गहरा लगाव

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल पहले केंद्र में अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने, जिन उम्मीदों और आकांक्षाओं के बीच उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था, आज वह सभी सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड से अपने लगाव को व्यक्त करते हुए कहा कि, जब वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर यहां आते थे तो पहाडों पर रहने वाले भाई -बहनों का संघर्ष और परिश्रम उन्हें प्रेरित करता था। कहा कि यहां बिताए दिनों ने उन्हें उत्तराखंड की सामर्थ से परिचय कराया। इसी भरोसे के साथ उन्होंने बाबा केदार के दर्शन के बाद कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। अब उनका ये भरोसा और भी दृढ़ हो गया है कि इस वक्त उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड चल रहा है।

ये भी पढ़ें-PM मोदी की रैली से पहले फर्जी पत्र वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

फसल बीमा की रकम की जारी

पीएम नरेंद्र मोदी ने रजत जयंती समारोह में मौके पर उत्तराखंड को 8260 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास आदि से जुड़ी हैं। इनमें महत्वाकांक्षी जमरानी और सौंग बांध परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। इस दौरान पीएम ने 28,000 किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की 62 करोड़ रुपये की रकम भी जारी की।

संबंधित विषय:

pm modi

Published on:

09 Nov 2025 04:22 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पीएम मोदी ने किया 8260 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण, शहीदों को नमन

देहरादून

उत्तराखंड

पीएम मोदी पहुंचे देहरादून, रजत जयंती पर रैली को करेंगे संबोधित, देंगे कई सौगातें

PM Narendra Modi has reached Dehradun, Uttarakhand today
देहरादून

सावधान! गर्म दिन और सर्द रातों से सेहत को खतरा, बीपी, शुगर और अन्य रोगों से ग्रसित लोग रहें सतर्क

Hot days and cold nights in Uttarakhand are causing health problems for people.
देहरादून

PM मोदी की रैली से पहले फर्जी पत्र वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

PM Narendra Modi will visit Uttarakhand today
देहरादून

क्रिकेटर स्नेह राणा पीएम और सीएम से करेंगी भेंट, दून पहुंचने पर चैंपियन का जोरदार स्वागत

Cricketer Sneh Rana was given a grand welcome on her arrival in Dehradun on Saturday
देहरादून

आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की बढ़ेगी पेंशन, CM पुष्कर सिंह धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं

pension for protesters and their dependents will increased cm pushkar singh dhami made 7 announcements
देहरादून
