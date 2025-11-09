पीएम मोदी ने किया 8260 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण, शहीदों को नमन

PM Modi in Uttarakhand:पीएम नरेंद्र मोदी आज करीब 11 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद पीएम का काफिला कार्यक्रम स्थल एफआरआई पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने रजत जयंती के मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान पीएम ने उद्यमियों और हितधारकों से भी मुलाकात की। साथ ही नन्हे-मुन्ने बच्चों से भी भेंट की। करीब एक बजे पीएम मंच पर पहुंचे। यहां उन्होंने गढ़वाली भाषा से अपने भाषण की शुरुआत की तो लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करने लगे। मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शॉल भेंटकर पीएम का स्वागत किया। साथ ही सीएम ने पीएम को बाबा केदारनाथ के शीताकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ की प्रतिकृति भी भेंट कीं। पीएम ने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को भी नमन किया। पीएम ने उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म शुरू करने के लिए यहां की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा का सर्दियों में आने वाले पयर्टकों की संख्या बढ़ने से आर्थिकी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड सरकार की ओर से आदि कैलाश में आयोजित हाई ऑल्टीट्यूट मैराथन और आदि कैलाश प्रक्रिमा रन की भी सराहना की। तीन साल पहले तक आदि कैलाश में साल में दो हजार से कम पर्यटक आते थे, आज यह संख्या बढ़कर 30 हजार हो चुकी है। इसी तरह बाबा केदार के धाम में आने वाले पयर्टकों की संख्या भी 17 लाख तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में ईको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म विकास की नई ऊंचाई छू सकता है।