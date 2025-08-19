उत्तराखंड में अगले पांच दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन और जलभराव की आशंका

मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी और चम्पावत जिलों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत मैदानी जिलों में भी कहीं-कहीं तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।