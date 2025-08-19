Patrika LogoSwitch to English

उत्तराखंड में अगले पांच दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन और जलभराव की आशंका

उत्तराखंड के सात जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में बारिश के तेज दौर होने की भी संभावना जताई गई है।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 19, 2025

weather alert, uttarakhand weather
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) देहरादून ने उत्तराखंड के लिए अगले पांच दिनों तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 18 अगस्त से 22 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तेज से अति-तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

किन जिलों में सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी और चम्पावत जिलों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत मैदानी जिलों में भी कहीं-कहीं तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम खुला तो तीन डिग्री बढ़ा तापमान

दून में सोमवार को मौसम खुला तो तापमान सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मसूरी में छह, जौलीग्रांट में 5.8, रुडकी में 5.6, गैरसैंण में तीन एवं उत्तरकाशी में एक एमएम बारिश दर्ज की गई।

