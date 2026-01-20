होमगार्ड में वर्दी घोटाला : अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ से तीगुने दाम में खरीदा सामान, जांच शुरू   

Uniform Scam : होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले का मामला सामने आने से शासन में भी खलबली मची हुई है। उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में दो करोड़ रुपये के वर्दी घपले का खुलासा हुआ है। जवानों के लिए एक करोड़ रुपये की वर्दी तीन करोड़ रुपये में खरीदी गई। यह घोटाला वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ है। वर्ष 2025-26 में फिर इस रेट पर टेंडर निकाला गया। तब विभाग में तैनात नए डीजी पीवीके प्रसाद ने यह घपला पकड़ लिया। डीजी ने टेंडर निरस्त कराते हुए घपले के आरोपी डिप्टी कमांडेंट जनरल (डीसीजी) अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज कराने, दो करोड़ रुपये की रिकवरी करने और सेवा से बर्खास्त करने की रिपोर्ट शासन को भेजी है। अब शासन इस पर निर्णय लेगा। विभागीय जांच में सामने आया है कि डीसीजी अमिताभ श्रीवास्तव ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर बाजार भाव से तीन गुना दामों पर सामान की खरीद की। इस घोटाले के सामने आने के बाद डीजी ने विभाग में वर्दी की खरीद पर रोक लगा दी है।