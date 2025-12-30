30 दिसंबर 2025,

देहरादून

उत्तराखंड में भीषण हादसा : खाई में गिरी बस, सात लोगों की मौत, 12 घायल, मचा कोहराम

Major Accident In Uttarakhand : उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समा गई। हादसे में सात लोगों की मौत की सूचना है। मृतकों में चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे में 12 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 30, 2025

Seven people have died in a bus accident in Almora, Uttarakhand

अल्मोड़ा में बस खाई में गिरने से सात लोगों की मौत हो गई है। फोटो सोर्स मीडिया सेल पुलिस विभाग

Major Accident In Uttarakhand उत्तराखंड में दर्दनाक बस हादसे से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह एक निजी बस यूके07 पीए, 4025 भिकियासैंण से नैनीताल जिले के रामनगर को रवाना हुई थी। बस में कई यात्री सवार थे। भिकियासैंण-विनायक सड़क पर बस अचानकअनियंत्रित हो गई। इससे बस सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई थी। देखते ही देखते बस गहरी खाई में समा गई। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए मौके की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को भी दी। सूचना मिलने पर पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके की ओर रवाना हो गई थी। टीमों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में करीब सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्र हुई है। बस के भीतर कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। मृतकों में चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। मृतकों की शिनाख्त गोविंद बल्लभ (80 )पुत्र कुलमणी मठपाल, पार्वती देवी (75) पत्नी गोविंद बल्लभ, सूबेदार नंदन सिंह (65) पुत्र भूपाल सिंह अधिकारी, तारा देवी (50) पत्नी महेश चंद्र, गणेश पुत्र भीम बहादुर, उमेश और गोविंदी देवी (56) पत्नी हरी सिंह के रूप में हुई है।

डीएम भी घटना स्थल को रवाना

भीषण हादसे से  मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास से एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को भिकियासैंण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला मुख्यालय से डीएम भी मौके की ओर रवाना हो गए थे। डीडीएमओ के मुताबिक बस में घायलों के फंसे होने की भी संभावना है। घटना जिला मुख्यालय से करीब सौ किमी दूरी पर घटी है। हादसे से कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि इससे पहले सल्ट में भी एक बस खाई में गिरी थी, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।

ये भी पढ़ें- Rishikesh Violence : 1058 पत्थरबाजों पर मुकदमा, छह गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

