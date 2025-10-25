Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

बिल्ली के बच्चे गायब, भतीजी ने चाचा-चाची के पूरे परिवार पर दर्ज कराया केस

Cat Dispute:बिल्ली के बच्चे गायब होने के मामले में एक युवती ने अपने चाचा-चाची सहित उनके पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने स्कूटी की डिग्गी में भरकर बिल्ली के बच्चे गायब किए। विरोध करने पर उन्होंने भतीजी को धमकी भी दी। ये अजीबोगरीब विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 25, 2025

A case has been filed in Dehradun over the disappearance of kittens

देहरादून में बिल्ली के बच्चे गायब होने पर भतीजी ने चाचा-चाची पर केस दर्ज कराया है

Cat Dispute:बिल्ली के बच्चे गायब होने के मामले में एक दंपति और उनके बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये मामला अजीबोगरीब मामला देहरादून के धर्मपुर में सामने आया है। यहां इसमें बिल्लियों को लेकर हुए झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया। मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धर्मपुर निवासी रश्मि धीमान ने थाना नेहरू कॉलोनी में अपने चाचा उमेश धीमान, उनकी पत्नी सुमन धीमान और उनके बेटों शुभम धीमान, विशाल धीमान और सश्रम धीमान के खिलाफ मारपीट की धमकी देने और बिल्लियों के साथ क्रूरता का आरोप लगाया है। रश्मि ने पुलिस को बताया कि 12-13 मार्च को एक बिल्ली अपने दो बच्चों के साथ उनके घर आई। वह अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। रश्मि ने बिल्ली के बच्चों की देखभाल शुरू की। उनके चाचा उमेश धीमान और चाची सुमन धीमान उसी आंगन में अलग मकान में रहते हैं। उनको बिल्लियों से आपत्ति थी। रश्मि का आरोप है कि उनके चाचा ने बिल्ली के बच्चों को अपनी स्कूटी की डिग्गी में बंद कर कहीं छोड़ दिया। रश्मि ने इस बारे में अपनी चाची से बात की तो चाची और उनके तीनों बेटों ने रश्मि को घर में घुसकर मारने की धमकी दी। रश्मि की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

स्कूल का ताला तोड़ छोड़े पटाखे

देहरादून में एक स्कूल के ताले तोड़कर पटाखे छोड़ने का मामला सामने आया है। दीवाली की छुट्टियों के बाद शुक्रवार सुबह रोजाना की तरह राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंबेडकर बस्ती नत्थनपुर में जब स्टाफ और बच्चे पहुंचे तो हैरान रह गए।स्कूल के ताले टूटे हुए थे। अंदर कमरों में पटाखों का बारूद और कबाड़ बिखरा हुआ था। क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाया गया स्मार्ट टीवी और रिमोट सहित तमाम सामान भी टूटा हुआ था।शिक्षिका अंजु बिष्ट ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अभिभावक शिक्षक समिति की बैठक भी बुलाई। उन्होंने बैठक में शिक्षकों और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता उपाय करने की मांग उठाई है।

ये भी पढ़ें- ट्रक के भीतर प्रेमिका की हत्या, 160 किमी दूर ले जाकर फूंक डाली लाश, खुलासे से लोग सन्न

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

25 Oct 2025 08:00 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बिल्ली के बच्चे गायब, भतीजी ने चाचा-चाची के पूरे परिवार पर दर्ज कराया केस

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

अगले दो साल बिजली होगी 25 पैसे महंगी, केस हारी सरकार, खामियाजा भुगतेगी जनता

Electricity will be expensive in Uttarakhand for the next two years
देहरादून

ट्रक के भीतर प्रेमिका की हत्या, 160 किमी दूर ले जाकर फूंक डाली लाश, खुलासे से लोग सन्न

The young man murdered his girlfriend and burnt her body to erase her identity
देहरादून

200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, इंजीनियर दंपति की मौत, जिंदा जला बेटा

An engineer couple died and their son was burnt alive in a road accident in Chamoli
देहरादून

बीजेपी 2027 विस चुनाव की तैयारी में जुटी, प्रत्याशियों का गोपनीय सर्वे शुरू, कुछ विधायकों के कटेंगे टिकट!

The BJP has begun a confidential survey of potential candidates for the 2027 assembly elections
देहरादून

उत्तराखंड के पहाड़ों में गिरी बर्फ, मैदानी इलाकों में छाई धुंध; सर्द हवाओं ने गिराया तापमान, 4 जिलों में बारिश का अलर्ट

uttarakhand weather update rain snowfall forecast 23 october 2025
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.