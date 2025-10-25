बिल्ली के बच्चे गायब, भतीजी ने चाचा-चाची के पूरे परिवार पर दर्ज कराया केस

Cat Dispute:बिल्ली के बच्चे गायब होने के मामले में एक दंपति और उनके बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये मामला अजीबोगरीब मामला देहरादून के धर्मपुर में सामने आया है। यहां इसमें बिल्लियों को लेकर हुए झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया। मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धर्मपुर निवासी रश्मि धीमान ने थाना नेहरू कॉलोनी में अपने चाचा उमेश धीमान, उनकी पत्नी सुमन धीमान और उनके बेटों शुभम धीमान, विशाल धीमान और सश्रम धीमान के खिलाफ मारपीट की धमकी देने और बिल्लियों के साथ क्रूरता का आरोप लगाया है। रश्मि ने पुलिस को बताया कि 12-13 मार्च को एक बिल्ली अपने दो बच्चों के साथ उनके घर आई। वह अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। रश्मि ने बिल्ली के बच्चों की देखभाल शुरू की। उनके चाचा उमेश धीमान और चाची सुमन धीमान उसी आंगन में अलग मकान में रहते हैं। उनको बिल्लियों से आपत्ति थी। रश्मि का आरोप है कि उनके चाचा ने बिल्ली के बच्चों को अपनी स्कूटी की डिग्गी में बंद कर कहीं छोड़ दिया। रश्मि ने इस बारे में अपनी चाची से बात की तो चाची और उनके तीनों बेटों ने रश्मि को घर में घुसकर मारने की धमकी दी। रश्मि की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।