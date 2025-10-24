ट्रक के भीतर प्रेमिका की हत्या, 160 किमी दूर ले जाकर फूंक डाली लाश, खुलासे से लोग सन्न

Murder Case Revealed:पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। ये घटना उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से जुड़ी है। दरअसल, बीते 18 अक्तूबर को हरिद्वार पुलिस ने श्यामपुर में हाईवे किनारे खाली पड़े प्लाट से एक युवती का अधजला शव बरामद किया था। एसएसपी के निर्देश पर घटना के खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमों का गठन किया गया था। जांच टीमों ने करीब 300 से 400 वाहनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी दरमियान एएनपीआर कैमरों की मदद से एक सफेद कंटेनर ट्रक संदिग्ध पाया गया। वह कंटेनर यूएस नगर जिले का निकला। जब हरिद्वार पुलिस जांच के सिलसिले में यूएस नगर पहुंची तो वहां पर सीमा खातून नाम की युवती की गुमशुदगी दर्ज पाई गई। इस पर पुलिस ने मेहरुन्निशा नाम की महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। मेहरुन्निशा आखिरी बार सीमा खातून के साथ देखी गई थी। सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सीमा खातून की हत्या की बात कबूली। उसने बताया कि सीमा और सलमान पुत्र घसीटा खां, निवासी मझरा लक्ष्मीपुर, काशीपुर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन सलमान किसी और से निकाह करना चाहता था। इसी के चलते मेहरुन्निशा और सलमान ने मिलकर सीमा की हत्या कर दी। उसके बाद हरिद्वार ले जाकर उसके शव को डीजल से फूंक दिया था, ताकि मृतका की पहचान न हो सके। बता दें कि आरोपियों ने काशीपुर में हत्या के बाद करीब 160 किमी दूर हरिद्वार ले जाकर श्यामपुर में सीमा की लाश फूंक डाली थी। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया तो लोग सन्न रह गए।