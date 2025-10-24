Patrika LogoSwitch to English

ट्रक के भीतर प्रेमिका की हत्या, 160 किमी दूर ले जाकर फूंक डाली लाश, खुलासे से लोग सन्न

Murder Case Revealed:एक युवक ने ट्रक के भीतर ही अपनी प्रेमिका की हत्या कर डाली। शिनाख्त मिटाने के लिए घटना स्थल से करीब 160 किमी दूर ले जाकर उसकी लाश को फूंक दिया गया। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया तो लोग दंग रह गए। इस मामले में पुलिस ने मृतक युवती के प्रेमी और एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 24, 2025

The young man murdered his girlfriend and burnt her body to erase her identity

हरिद्वार पुलिस ने सीमा हत्याकांड में दो लोगों को गिरफ्तार किया है

Murder Case Revealed:पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। ये घटना उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से जुड़ी है। दरअसल, बीते 18 अक्तूबर को हरिद्वार पुलिस ने श्यामपुर में हाईवे किनारे खाली पड़े प्लाट से एक युवती का अधजला शव बरामद किया था। एसएसपी के निर्देश पर घटना के खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमों का गठन किया गया था। जांच टीमों ने करीब 300 से 400 वाहनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी दरमियान एएनपीआर कैमरों की मदद से एक सफेद कंटेनर ट्रक संदिग्ध पाया गया। वह कंटेनर यूएस नगर जिले का निकला। जब हरिद्वार पुलिस जांच के सिलसिले में यूएस नगर पहुंची तो वहां पर सीमा खातून नाम की युवती की गुमशुदगी दर्ज पाई गई। इस पर पुलिस ने मेहरुन्निशा नाम की महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। मेहरुन्निशा आखिरी बार सीमा खातून के साथ देखी गई थी। सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सीमा खातून की हत्या की बात कबूली। उसने बताया कि सीमा और सलमान पुत्र घसीटा खां, निवासी मझरा लक्ष्मीपुर, काशीपुर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन सलमान किसी और से निकाह करना चाहता था। इसी के चलते मेहरुन्निशा और सलमान ने मिलकर सीमा की हत्या कर दी। उसके बाद हरिद्वार ले जाकर उसके शव को डीजल से फूंक दिया था, ताकि मृतका की पहचान न हो सके। बता दें कि आरोपियों ने काशीपुर में हत्या के बाद करीब 160 किमी दूर हरिद्वार ले जाकर श्यामपुर में सीमा की लाश फूंक डाली थी। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया तो लोग सन्न रह गए।

गला दबाकर की थी हत्या

पूछताछ में सामने आया कि सीमा और सलमान के बीच यूएस नगर में ट्रक के भीतर ही विवाद हुआ था। सीमा को सलमान की किसी और से शादी की तैयारी होने जानकारी के कारण ये विवाद हुआ था। 17 अक्तूबर की शाम दोनों के बीच ट्रक के अंदर विवाद इतना बढ़ गया कि सलमान ने एक महिला साथी की मदद से सीमा खातून का गला दबा दिया था। इसके बाद दोनों शव को ट्रक में रखकर हरिद्वार लेकर आए और श्यामपुर के पास एक खाली प्लॉट में शव पर डीजल डालकर आग लगा दी। उसके अगले दि 18 अक्तूबर की सुबह लोगों ने हाईवे किनारे अधजला शव देखा था।

ये भी पढ़ें-Crime News:युवती की हत्या के बाद फूंक डाली लाश, कलाइयां और पंजे बरामद होने से हड़कंप

महिला भी रखती थी रंजिश

सीमा हत्याकांड से हर कोई सन्न है। पूछताछ में आरोपी महिला मेहरुन्निशा ने पुलिस को बताया कि सीमा उसके बेटे को पूर्व में एनडीपीएस एक्ट में जेल भिजवा चुकी है। तभी से वह सीमा से रंजिश रखती थी। वहीं दूसरी ओर उसे पता चला कि सीमा का प्रेमी सलमान किसी और से निकाह करने वाला है। इसकी भनक लगने पर सीमा और सलमान के बीच विवाद हुआ। इस पर मेहरुन्निशा और सलमान ने सीमा को ठिकाने लगाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर डाला।

24 Oct 2025

