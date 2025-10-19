Crime News:युवती की हत्या के बाद फूंक डाली लाश, कलाइयां और पंजे बरामद होने से हड़कंप

हरिद्वार में युवती का अधजला शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस
Crime News:हत्या के बाद युवती की लाश फूंकने का मामला सामने आने से हरिद्वार क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के मुताबिक शनिवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को एक युवती का शव मिलने की सूचना मिली। शव श्यामपुर क्षेत्र के गाजीवाली गांव में खाली पड़े एक प्लॉट में पड़ा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। श्यामपुर थाना प्रभारी मनोज शर्मा के मुताबिक युवती की हत्या कहीं करके शव को यहां जलाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। शव की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतका की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच रही होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किसी अन्य क्षेत्र में युवती की हत्या के बाद शव यहां लाकर जलाए जाने की संभावना है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस शव की शिनाख्त की कोशिशों में जुट गई है। शव की शिनाख्त के बाद ही हत्या का खुलासा होने की संभावना है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें बनाई गई हैं।
हरिद्वार में युवती की हत्या और शव फूंके जाने की वारदात से पुलिस में भी खलबली मची हुई है। क्षेत्रीय निवासी सुधांशु शुक्ला ने पुलिस को बताया कि वह सुबह सवा छह बजे सैर पर निकले थे। इस दौरान उनका पैर किसी चीज टकराया। उन्होंने गौर से देखा तो वह इंसानी पैर था। उसके पास ही कलाइयां देख हिमांशु सन्न रह गया। हिमांशु की सूचना के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। फेंके गए शव की पहचान पुलिस फिंगर प्रिंट से करेगी। पुलिस ने शव के फिंगर प्रिंट सुरक्षित रख लिए हैं। आरोपियों को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। शव के दाहिने पैर पर काला धागा बंधा हुआ था, जबकि बांए हाथ की तर्जनी अंगुली में सफेद धातु की अंगूठी है, जिस पर बैंगनी रंग का नग भी मिला है।
