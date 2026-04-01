विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई :  उत्तराखंड में घूसखोर उद्यान निरीक्षक गिरफ्तार, ऐसे बिछाया जाल

Vigilance Action : घूसखोरी में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा में ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी बादल पांडे निवासी शक्ति विहार तल्ली हल्द्वानी को गिरफ्तार किया है। घूसखोरी की शिकायत लकड़ी के एक ठेकेदार ने विजिलेंस हल्द्वानी में की थी। ठेकेदार ने विजिलेंस को बताया था वह कई वर्षों से लकड़ी का काम करता है। उसने गऊघाट में किसानों से आम के कई पेड़ खरीदे थे। पेड़ काटने के लिए विभागीय अनुमति का प्रावधान है। इसी को देखते हुए उसे उद्यान विभाग में अनुमति के लिए आवेदन किया था। नियमानुसार सभी दस्तावेज भी ठेकेदार ने विभाग में जमा कराए थे। उद्यान विभाग की टीम ने मौका-मुआयना भी कर लिया था। ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि उद्यान निरीक्षक ने अनुमति देने के एवज में उनसे 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। मना करने पर अनुमति नहीं देने की धमकी दी गई। ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस में की थी। विजिलेंस जांच में सामने आया कि वाकई उद्यान निरीक्षक घूस की डिमांड कर रहा है। उसके बाद टीम ने रणनीति तैयार कर आरोपी को रंगे हाथ दबोचने की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया था।