9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई :  उत्तराखंड में घूसखोर उद्यान निरीक्षक गिरफ्तार, ऐसे बिछाया जाल

Vigilance Action : विजिलेंस ने उत्तराखंड में ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक को 12 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को दबोचने के लिए विजिलेंस ने बड़ा जाल बिछाया था।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Apr 09, 2026

In Uttarakhand, the Vigilance Department has arrested an officer of the Horticulture Department while accepting a bribe

विजिलेंस ने उद्यान निरीक्षक को घूसखोरी में गिरफ्तार किया है

Vigilance Action : घूसखोरी में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा में ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी बादल पांडे निवासी शक्ति विहार तल्ली हल्द्वानी को गिरफ्तार किया है। घूसखोरी की शिकायत लकड़ी के एक ठेकेदार ने विजिलेंस हल्द्वानी में की थी। ठेकेदार ने विजिलेंस को बताया था वह कई वर्षों से लकड़ी का काम करता है। उसने गऊघाट में किसानों से आम के कई पेड़ खरीदे थे। पेड़ काटने के लिए विभागीय अनुमति का प्रावधान है। इसी को देखते हुए उसे उद्यान विभाग में अनुमति के लिए आवेदन किया था। नियमानुसार सभी दस्तावेज भी ठेकेदार ने विभाग में जमा कराए थे। उद्यान विभाग की टीम ने मौका-मुआयना भी कर लिया था। ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि उद्यान निरीक्षक ने अनुमति देने के एवज में उनसे 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। मना करने पर अनुमति नहीं देने की धमकी दी गई। ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस में की थी। विजिलेंस जांच में सामने आया कि वाकई उद्यान निरीक्षक घूस की डिमांड कर रहा है। उसके बाद टीम ने रणनीति तैयार कर आरोपी को रंगे हाथ दबोचने की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया था।

ट्रैप टीम ने सजाई फील्डिंग

घूसखोरी की शिकायत मिलते ही विजिलेंस ने ट्रैप टीम का गठन किया। एसपी विजिलेंस के निर्देश पर गठित ट्रैप टीम ने आरोपी को दबोचने को जाल बिछाना शुरू कर दी थी। ट्रैप टीम ने आज   पूरी प्लानिंग के साथ आरोपी निरीक्षक के किच्छा स्थित आवास पर पहुंची। उसके बाद टीम ने आरोपी को 12 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। विजिलेंस के निदेशक डॉ. वी मुरूगेशन ने लोगों से अपील की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे इस अभियान में बढ़चढ़ कर भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत विजिलेंस के टोल फ्री नंबर 1064 या व्हाट्सएप नंबर 9456592300 पर करें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Apr 2026 07:00 pm

Published on:

09 Apr 2026 06:55 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई :  उत्तराखंड में घूसखोर उद्यान निरीक्षक गिरफ्तार, ऐसे बिछाया जाल

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 17 डिग्री तक लुढ़का पारा, जानें उत्तराखंड में आगे कैसा रहेगा मौसम

Rain alert has been issued in 11 districts of Uttarakhand and snowfall in the mountains today
देहरादून

नई गाइडलाइन : कक्षाओं में अब मोबाइल फोन चलाने पर सख्ती, उत्तराखंड में नए मानक तय, जानें क्यों लिया निर्णय

There will be strictness on mobile phones in Uttarakhand schools
देहरादून

बच्ची को अकेला पाकर कोच ने बनाया शारिरीक संबंध, फिर धमकार कई महीनों तक किया रेप, ऐसे हुआ खुलासा

कोच पर बच्ची से रेप का आरोप
देहरादून

524 शिक्षकों के जल्द होंगे तबादले, उत्तराखंड में कईयों के अटैचमेंट भी होंगे निरस्त, कार्यवाही शुरू

524 teachers will soon be transferred in Uttarakhand
देहरादून

नहीं मिल रही दुल्हन : 7 हजार कुंवारे 49 की उम्र पार, 35 साल के हो गए 35000 युवा

Due to the declining sex ratio, bachelors in Uttarakhand are unable to find brides
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.