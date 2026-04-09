524 शिक्षकों के जल्द होंगे तबादले, उत्तराखंड में कईयों के अटैचमेंट भी होंगे निरस्त, कार्यवाही शुरू

Teacher Transfers : शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों में तैनात 524 शिक्षकों के तबादले होने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित और विधवा, परित्यकता, सैनिक पति-पत्नी आदि विभिन्न श्रेणियों में आए 524 शिक्षकों के तबादले के आवेदनों को संस्तुति देते हुए कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। सुगम और दुर्गम के आधार पर होने वाले सालाना अनिवार्य तबादलों पर फिलहाल रोक रहेगी। सुगम और दुर्गम का विषय हाईकोर्ट के विचाराधीन होने की वजह से सरकार ने शिक्षा विभाग को अनिवार्य तबादलों की फिलहाल अनुमति नहीं दी है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक सामान्य तबादलों से इतर विशेष प्रकार के मामलों पर तबादला ऐक्ट की धारा-27 के तहत गठित मुख्य सचिव समिति में निर्णय किया जाता है।