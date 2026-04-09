नहीं मिल रही दुल्हन : 7 हजार कुंवारे 49 की उम्र पार, 35 साल के हो गए 35000 युवा

Worrying Situation : पूरे देश और दुनिया में नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे उत्तराखंड के युवाओं के लिए जीवनसाथी की तलाश बड़ी चुनौती बनती जा रही है। शादी के इंतजार में कई कुंवारे युवावस्था को पार कर अधेड़ उम्र में पहुंच चुके हैं। राज्य के सीमांत पिथौरागढ़ और चम्पावत जिले में विवाह योग्य लड़कियों की कमी के चलते लोग पड़ोसी देश नेपाल में जीवनसाथी तलाश रहे हैं। विवाह योग्य लड़कियों की कमी का संकट अब प्रदेश की राजधानी देहरादून तक पहुंच चुका है। देहरादून के जिला अर्थ एवं संख्यिकी विभाग ने जो रिपोर्ट पेश की है वह वास्तव में चौंकाने वाली है। डीएसटीओ की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून में 25 से 34 साल तक की उम्र के विवाह योग्य तीन लड़कों पर महज एक लड़की है। दून में शादी के इंतजार में 35 की उम्र पार कर 49 वर्ष तक पहुंच गए युवकों की संख्या 7025 है। इनमें से भी 3281 युवक 40 की उम्र पार चुके हैं। साथ ही पहाड़ के कई गांव ऐसे हैं जहां माता-पिता अपने जवान बेटों के लिए लड़कियां तलाशते-तलाशते थक गए हैं।