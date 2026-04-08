चारधाम में बर्फबारी बनी मुसीबत, आप भी करके आएं पूरी तैयारी, लापरवाही पड़ सकती है भारी

Chardham Yatra 2026 : प्री-मानसून के कारण उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। राज्य भर में बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। लिहाजा आपको भी चारधाम यात्रा के दौरान बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। केदारनाथ रूट पर लोक निर्माण विभाग गुप्तकाशी की टीम पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटी है। लेकिन लगातार हिमपात होने से हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। आगे स्थिति सुधरेगी या बर्फबारी जारी रहेगी इस पर अभी मौसम विभाग कुछ अनुमान नहीं दे पाया है। पिछले 15 दिनों से जोशीमठ, बदरीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, स्वर्गारोहिणी, कुवांरी पास, औली में बारिश-बर्फबारी जारी है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। ऐसे में आपको विशेष सतर्कता के साथ आना होगा। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। सामान्य तौर पर अप्रैल पहले पखवाड़े में यहां बर्फ पिघलना शुरू हो जाती थी। इस बार साल 2012 की तरह लगातार बारिश, बर्फबारी जारी है। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से यहां पर असमय बर्फबारी हो रही है।