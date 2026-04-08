दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 14 अप्रैल से होगा शुरू, बंदर बनेंगे रफ्तार में रोड़ा! बड़ी वजह आई सामने

Delhi-Dehradun Expressway : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जिंदगी को नई रफ्तार देगा। पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को इसे देश को समर्पित करेंगे। इसी को लेकर कल शाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस अवसर को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक बताते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कहा कि इस भव्य आयोजन में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि यह कार्यक्रम जन-उत्सव का रूप ले सके। सीएम ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भव्यता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए। कहा कि, उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गढ़वाली, कुमाउंनी, जौनसारी लोकनृत्यों और संगीत की झलक इस आयोजन में भव्य रूप से दिखनी चाहिए। यह आयोजन केवल एक सरकारी लोकनृत्यों कार्यक्रम न होकर उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और गौरव का प्रतीक बने। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।