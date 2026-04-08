प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार : भारी बारिश और बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, उत्तराखंड में आज ऑरेंज अलर्ट

Weather News : अप्रैल में प्री-मानसून की भारी बारिश से लोग हैरत में पड़े हुए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में मंगलवार देर रात से बारिश का दौर शुरू हो गया था। आज सुबह से अब तक बारिश का दौर चल रहा है। इसके कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव सेंक रहे हैं। कई नदियां भी ऊफान पर हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। मौसम विभाग ने भी आज सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत और यूएस नगर जिले में कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कड़क सकती है। साथ ही 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। इसे लेकर इन जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने राज्य के अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल यूएस नगर और हरिद्वार जिले को छोड़ अन्य सभी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।