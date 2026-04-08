STF को बड़ी सफलता : मध्य प्रदेश का कुख्यात शूटर उत्तराखंड में गिरफ्तार, पार्षद हत्याकांड में था फरार

Operation Prahar : एसटीएफ ने पार्षद पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड में लंबे समय से फरार चल रहे रिंकू शर्मा उर्फ पंडित को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 12 अक्तूबर 2020 को उत्तराखंड के रुद्रपुर के भदईपुरा वार्ड-13 में भाजपा पार्षद प्रकाश सिंह धामी की उनके घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबह करीब नौ बजे एक आई-10 कार में सवार बदमाश भदईपुरा पहुंचे थे। एक युवक ने पार्षद धामी को घर से बाहर बुलाया और बातचीत में उलझा लिया। इसी दौरान कार सवार अन्य बदमाश मौके पर पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों की गोलियां पार्षद धामी के सिर, गले और सीने को चीर गईं थी। गंभीर रूप से घायल पार्षद ने जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने उनका पीछा कर उन्हें मौत की नींद में सुला दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए थे। ये पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी। उसी समय पुलिस ने बदमाशों की शिनाख्त कर ली थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि मध्य प्रदेश के जग्गापुरा थाना डिमनी जिला मुरैना निवासी 32 वर्षीय शूटर रिंकू शर्मा उर्फ पंडित पुत्र मुकेश शर्मा ने पार्षद की हत्या के लिए 4 लाख रुपये की सुपारी ली थी। तब से पुलिस उसे खोज रही थी, जिसे अब उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर कर लिया है। इस मामले में छह बदमाश पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं।