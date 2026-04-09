11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 17 डिग्री तक लुढ़का पारा, जानें उत्तराखंड में आगे कैसा रहेगा मौसम

Weather Prediction : प्री-मानसून कहर बनकर टूट रहा है। राज्य में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण दिसंबर-जनवरी जैसी ठंड लौट आई है। बेमौसमी बारिश से फसलें भी तबाह हुई हैं। मंगलवार रात से बुधवार दोपहर तक जारी रही बारिश से प्रदेश में तापमान सामान्य से 17 डिग्री तक लुढ़क गया। कल पूरे राज्य में दिन भर बारिश का दौर चला था। केदारनाथ-बदरीनाथ समेत विभिन्न पहाड़ी जिलों में चोटियों पर बर्फबारी से कई जगह तापमान शून्य तक पहुंच गया। आईएमडी के मुताबिक, टिहरी के तापमान में 17,मुक्तेश्वर में 15, पंतनगर में 14 और देहरादून में आठ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें और बागवानी को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कटाई को तैयार गेहूं की फसल व पहाड़ों में फलों के बौर झड़ने से नुकसान हुआ है। सरकार ने प्रशासन और कृषि विभाग से सभी जिलों में ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इधर, मौसम विभाग ने आज भी राज्य में यूएस नगर और हरिद्वार छोड़ अन्य सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज राज्य में 3000 मीटर ऊंचाई तक वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। राज्य के पर्वतीय जिलों में आज आकाशीय बिजली चमकने और 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का भी पूर्वानुमान है।