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बच्ची को अकेला पाकर कोच ने बनाया शारिरीक संबंध, फिर धमकार कई महीनों तक किया रेप, ऐसे हुआ खुलासा

हरिद्वार में तीरंदाजी कोच पर बच्ची के साथ रेप करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 6 महीने तक बच्ची का रेप किया।

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देहरादून

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Anuj Singh

Apr 09, 2026

कोच पर बच्ची से रेप का आरोप

कोच पर बच्ची से रेप का आरोप (Demo)

Uttarakhand Crime News: उत्तराखंड के हरिद्वार में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक तीरंदाजी कोच पर 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता एक प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है। कनखल क्षेत्र के एक नामी स्कूल में बच्चों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी स्कूल में रहने वाली 14 साल की एक लड़की कोच से तीरंदाजी सीख रही थी। आरोप है कि अक्टूबर 2025 में कोच ने छात्रा को अकेला पाकर उसे डरा-धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी कोच ने छात्रा को चेतावनी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। डर के मारे मासूम लड़की कई महीनों तक यह जुल्म चुपचाप सहती रही। वह अपने माता-पिता को भी कुछ नहीं बता सकी।

पीड़िता ने परिवार को बताया

हाल ही में छात्रा ने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार को सारी बात बताई। बेटी की आपबीती सुनकर परिवार वाले सदमे में आ गए। पीड़िता के पिता ने तुरंत कनखल थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी तीरंदाजी कोच के खिलाफ POCSO एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है। पुलिस आरोपी कोच की लोकेशन ट्रेस कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अन्य छात्राओं पर भी संदेह

पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी कोच ने स्कूल में तीरंदाजी सीखने वाली अन्य छात्राओं के साथ भी ऐसी गलत हरकत की है। कई महीनों तक पीड़िता को सहन करना पड़ा, इसलिए पुलिस अन्य संभावित पीड़िताओं को भी ढूंढ रही है।

समाज के लिए चिंता का विषय

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में कोई भी पक्षपात नहीं होगा और दोषी को सख्त सजा दिलाई जाएगी। यह घटना हरिद्वार जैसे धार्मिक शहर में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है।

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Published on:

09 Apr 2026 10:42 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बच्ची को अकेला पाकर कोच ने बनाया शारिरीक संबंध, फिर धमकार कई महीनों तक किया रेप, ऐसे हुआ खुलासा

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