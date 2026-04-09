बच्ची को अकेला पाकर कोच ने बनाया शारिरीक संबंध, फिर धमकार कई महीनों तक किया रेप, ऐसे हुआ खुलासा

Uttarakhand Crime News: उत्तराखंड के हरिद्वार में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक तीरंदाजी कोच पर 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता एक प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है। कनखल क्षेत्र के एक नामी स्कूल में बच्चों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी स्कूल में रहने वाली 14 साल की एक लड़की कोच से तीरंदाजी सीख रही थी। आरोप है कि अक्टूबर 2025 में कोच ने छात्रा को अकेला पाकर उसे डरा-धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी कोच ने छात्रा को चेतावनी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। डर के मारे मासूम लड़की कई महीनों तक यह जुल्म चुपचाप सहती रही। वह अपने माता-पिता को भी कुछ नहीं बता सकी।