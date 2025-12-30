नए साल 2026 पर मसूरी में रोमांस! इन जगहों पर बनाएं घूमने का प्लान, वादियों में बढ़ेगा प्यार

न्यू इयर अब और भी यादगार Source- X
New Year 2026 Tourist Destination Near Mussoorie: नए साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है। अगर आप भी नए साल के मौके पर अपने पार्टनर के साथ मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे, कुछ जगहों के बारे में, जहां आप दोनों का प्यार और भी ज्यादा बढ़ेगा। इन जगहों पर जाके आप दोनों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आपकी ट्रिप यादगार होने वाली है। वहीं नए साल के मौके पर भारी संख्या में लोग मसूरी घूमने जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाजरी जारी की है।
उत्तराखंड में बसा यह खूबसूरत शहर, कई सारे लोगों का प्यार होता है। यहां पर हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं। अक्सर लोग यहां अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। यहां खुबशूरत वादियों में आके लोगों को शुकुन मिलता है। यहां की ठंडी हवा, खूबसूरत नजारे और शांत माहौल रोमांस को बढ़ाता है।
मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर आप रोपवे से ऊपर जाकर और हिमालय की बर्फीली चोटियों का नजारा देख सकते हैं। मसूरी में सनसेट का समय सबसे रोमांटिक होता है। आप यहां हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचवा सकते हैं, जो सालों तक आपकी यादों में बस जाएगा।
मसूरी से 15 किमी दूर ये खूबसूरत झरना। पानी के नीचे नहाएं या पास बैठकर बातें करें। पिकनिक स्पॉट है, जहां प्राइवेसी मिलती है। चारों तरफ हरियाली रोमांस को दोगुना कर देती है।
घने जंगल वाला यह शांत इलाका। पुराना बंगला और ट्रेकिंग ट्रेल का मजा ले सकते हैं। यहां पर आप पार्टनर के साथ हाथ पकड़कर वॉक करें। आप दोनों बादल छूने का एहसास होता है। क्लाउड्स एंड
कपल्स के लिए सबसे प्राइवेट स्पॉट।
3 किमी लंबी सड़क, जो ऊंट की पीठ जैसी दिखती है। यहां पर आप पार्टनर के साथ सुबह या शाम वॉक करें। यहां आपको सनसेट-सनराइज का नजारा कमाल का मिलेगा । रॉक पर बैठकर एक-दूसरे से दिल की बातें करें।
