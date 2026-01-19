19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

विधायक के बेटे पर कातिलाना हमला, पिता ने दिया बड़ा अल्टीमेटम, पुलिस में हड़कंप

Crime News : विधायक के पुत्र पर नकाबपोश बदमाशों ने सरेशाम हमला कर दिया। मारपीट में विधायक पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम ने भी मामले को संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 19, 2026

In Rudrapur, masked assailants launched a deadly attack on Saurabh Behar, the son of MLA Tilak Raj Behar

घायल बेटे से मिलने अस्पताल पहुंचे विधायक तिलकराज बेहड़ और एसएसपी मणिकांत मिश्रा।

Crime News : विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला होने से पुलिस में भी खलबली मची हुई है। ये सनसनीखेज घटना रविवार रात उत्तराखंड के यूएस नगर जिले के रुद्रपुर में घटी है। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के पुत्र पार्षद सौरभ बेहड़ को रविवार शाम ट्रांजिट कैंप थाने से पंचायत के लिए फोन आया था। इस पर सौरभ थाने की ओर रवाना हो गए थे। इसी दौरान घर से करीब सौ मीटर दूरी पर स्कूटी सवार नकाबपोश तीन बदमाशों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार उन्हें सड़क पर गिरा दिया था। उसके बाद हमलावरों ने एकराय होकर सौरभ पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। मारपीट में सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। मौका पाकर आरोपी अपनी स्कूटी से फरार हो गए थे। लोगों ने गंभीर रूप से घायल सौरभ बेहड़ को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सूचना पर ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष मोहन पांडे भी पुलिस लेकर मौके पर पहुंच गए थे। जानकारी मिलते ही सौरभ के पिता विधायक बेहड़, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, मेयर आदि भी अस्पताल पहुंचे। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के मुताबिक इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। थाना प्रभारी को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उधर, सीएम ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस विफल हुई तो हम खोज लेंगे 

बेटे पर कातिलाना हमला होने से विधायक तिलकराज बेहड़ काफी व्यथित नजर आए। उन्होंने किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष पर सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया। स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पुलिस हमलावरों को पकड़ने में विफल रहती है तो वह स्वयं उन्हें खोज लेंगे। इधर, बताया जा रहा है कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में सौरभ बेहड़ और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूर्व में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। विधायक बेहड़ के अनुसार, रविवार शाम उनके बेटे सौरभ को ट्रांजिट कैंप थाने से फोन कर मामले में समझौते के लिए बुलाया गया था। इसी संबंध में सौरभ ने पहले उनसे चर्चा की और उनके कहने पर स्कूटी से थाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

हमले में घायल विधायक पुत्र सौरभ बेहड़ का रुद्रपुर स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। संबंधित डीवीआर भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। हमले की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की अस्पताल में भीड़ जुट गई। इस दौरान नेताओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस पर विधायक बेहड़ ने कहा कि वह कमजोर नहीं हैं और जिसने भी उनके बेटे पर हमला किया है, उसका जल्द खुलासा होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी पिता के लिए अपने बेटे पर हुआ हमला बर्दाश्त करना संभव नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 11:01 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / विधायक के बेटे पर कातिलाना हमला, पिता ने दिया बड़ा अल्टीमेटम, पुलिस में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

मदद चाहिए तो मेरे साथ सोओ…शिक्षिका की शिकायत से हड़कंप, शिक्षक नेता पर केस दर्ज

In Uttarakhand, a teacher leader pressured a female teacher into having a physical relationship and sent her obscene videos
देहरादून

CM बदलने की अटकलें तेज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आया बड़ा बयान, जानें क्यों शुरू हुई चर्चाएं

Amidst speculations of a change in Chief Minister in Uttarakhand, a major statement has come from the BJP state president
देहरादून

BJP प्रदेश अध्यक्ष का भारी विरोध, काले झंडे दिखाए, अंकिता हत्याकांड सहित अन्य मुद्दों को लेकर आक्रोश

BJP state president Mahendra Bhatt faced strong protests in Chamoli today, with people also showing him black flags
देहरादून

21 जनवरी से मौसम होगा उग्र : 23-24 को  पूरे राज्य में झमाझम बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी

The IMD has issued an alert for rain in Uttarakhand and snowfall in the mountainous regions from January 21 to 24
देहरादून

दूसरे जिले की पुलिस करेगी मृतक किसान के परिजनों की सुरक्षा, केस भी काठगोदाम ट्रांसफर

In the farmer suicide case, the responsibility for the safety of the deceased's family has been handed over to the police of another district, and the case has been transferred to Kathgodam police station
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.