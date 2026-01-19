विधायक के बेटे पर कातिलाना हमला, पिता ने दिया बड़ा अल्टीमेटम, पुलिस में हड़कंप

घायल बेटे से मिलने अस्पताल पहुंचे विधायक तिलकराज बेहड़ और एसएसपी मणिकांत मिश्रा।
Crime News : विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला होने से पुलिस में भी खलबली मची हुई है। ये सनसनीखेज घटना रविवार रात उत्तराखंड के यूएस नगर जिले के रुद्रपुर में घटी है। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के पुत्र पार्षद सौरभ बेहड़ को रविवार शाम ट्रांजिट कैंप थाने से पंचायत के लिए फोन आया था। इस पर सौरभ थाने की ओर रवाना हो गए थे। इसी दौरान घर से करीब सौ मीटर दूरी पर स्कूटी सवार नकाबपोश तीन बदमाशों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार उन्हें सड़क पर गिरा दिया था। उसके बाद हमलावरों ने एकराय होकर सौरभ पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। मारपीट में सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। मौका पाकर आरोपी अपनी स्कूटी से फरार हो गए थे। लोगों ने गंभीर रूप से घायल सौरभ बेहड़ को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सूचना पर ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष मोहन पांडे भी पुलिस लेकर मौके पर पहुंच गए थे। जानकारी मिलते ही सौरभ के पिता विधायक बेहड़, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, मेयर आदि भी अस्पताल पहुंचे। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के मुताबिक इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। थाना प्रभारी को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उधर, सीएम ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
बेटे पर कातिलाना हमला होने से विधायक तिलकराज बेहड़ काफी व्यथित नजर आए। उन्होंने किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष पर सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया। स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पुलिस हमलावरों को पकड़ने में विफल रहती है तो वह स्वयं उन्हें खोज लेंगे। इधर, बताया जा रहा है कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में सौरभ बेहड़ और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूर्व में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। विधायक बेहड़ के अनुसार, रविवार शाम उनके बेटे सौरभ को ट्रांजिट कैंप थाने से फोन कर मामले में समझौते के लिए बुलाया गया था। इसी संबंध में सौरभ ने पहले उनसे चर्चा की और उनके कहने पर स्कूटी से थाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया।
हमले में घायल विधायक पुत्र सौरभ बेहड़ का रुद्रपुर स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। संबंधित डीवीआर भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। हमले की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की अस्पताल में भीड़ जुट गई। इस दौरान नेताओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस पर विधायक बेहड़ ने कहा कि वह कमजोर नहीं हैं और जिसने भी उनके बेटे पर हमला किया है, उसका जल्द खुलासा होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी पिता के लिए अपने बेटे पर हुआ हमला बर्दाश्त करना संभव नहीं है।
