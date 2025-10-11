मुकेश अंबानी ने बदरी-केदारनाथ धाम में की पूजा-अर्चना, 10 करोड़ रुपये दिए दान

Mukesh Ambani in Uttarakhand:प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह साढ़े नौ बजे बदरीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने विधि-विधान से भगवान बदरीनाथ की पूजा-अर्चना की। उसके बाद उन्होंने केदारनाथ धाम में शीश नवाया। उन्होंने 10 करोड़ रुपये का दान भी दिया। बदरीनाथ धाम के दर्शनों के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच केदारनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी ने मंदिर में करीब 15 मिनट पूजा अर्चना की। वह करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे। इसके बाद पुजारी और आचार्य वेदपाठियों की मौजूदगी में उन्होंने गर्भ गृह में भगवान शिव की षोडषोपचार पूजा की। उन्होंने भगवान बदरीनाथ और बाबा केदार से सम्पूर्ण विश्व के कल्याण की प्रार्थना की। इस मौके पर बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और सीईओ विजय थपलियाल भी मौजूद रहे।