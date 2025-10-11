Patrika LogoSwitch to English

मुकेश अंबानी ने बदरी-केदारनाथ धाम में की पूजा-अर्चना, 10 करोड़ रुपये दिए दान

Mukesh Ambani in Uttarakhand:प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने मंदिर में 10 करोड़ रुपये दान भी दिया। मंदिर समिति ने मुकेश अंबानी का भव्य स्वागत किया।

less than 1 minute read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 11, 2025

Famous industrialist Mukesh Ambani donated Rs 10 crore to Badrinath-Kedarnath Dham

प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी बदरी-केदारनाथ धाम पहुंचे

Mukesh Ambani in Uttarakhand:प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह साढ़े नौ बजे बदरीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने विधि-विधान से भगवान बदरीनाथ की पूजा-अर्चना की। उसके बाद उन्होंने केदारनाथ धाम में शीश नवाया। उन्होंने 10 करोड़ रुपये का दान भी दिया। बदरीनाथ धाम के दर्शनों के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच केदारनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी ने मंदिर में करीब 15 मिनट पूजा अर्चना की। वह करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे। इसके बाद पुजारी और आचार्य वेदपाठियों की मौजूदगी में उन्होंने गर्भ गृह में भगवान शिव की षोडषोपचार पूजा की। उन्होंने भगवान बदरीनाथ और बाबा केदार से सम्पूर्ण विश्व के कल्याण की प्रार्थना की। इस मौके पर बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और सीईओ विजय थपलियाल भी मौजूद रहे।

सीएम के कार्यों को सराहा

मुकेश अंबानी ने कहा कि वह लगभग 20 वर्षों से उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुआई में यहां ऐतिहासिक काम हुए हैं। अंबानी ने कहा कि आगामी 10 वर्षों में उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी बढ़ेगी। कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में अप्रत्याशित कामयाबी हासिल की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि अभी हाल के दिनों में उत्तराखंड में बादल फटे, जिससे काफी नुकसान हुआ। उन्होंने आपदा प्रभावितों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की।

ये भी पढ़ें- Chardham Yatra:बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे बंद, जानें चारधाम यात्रा समापन का शेड्यूल

Published on:

11 Oct 2025 09:17 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मुकेश अंबानी ने बदरी-केदारनाथ धाम में की पूजा-अर्चना, 10 करोड़ रुपये दिए दान

