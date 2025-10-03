Chardham Yatra:बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे बंद, जानें चारधाम यात्रा समापन का शेड्यूल

Chardham Yatra:बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तिथि का ऐलान हो गया है। गुरुवार को विजयादशमी के अवसर पर मंदिर परिसर में रावल अमरनाथ नंबूदरी ने यह घोषणा की। बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया 21 नवंबर से पंच पूजा के साथ शुरू हो जाएगी। मंदिर परिसर में सुबह धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेदपाठी रविंद्र भट्ट, अमित बंदोलिया ने पंचांग गणना के बाद कपाट बंद होने की तिथि का ऐलान किया। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ के मुताबिक केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्तूबर को भैया दूज पर बंद होंगे। उन्होंने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्तूबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजा के मौके पर अभिजीत मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसके अलावा द्वितीय केदार मद्महेश्वर के कपाट 18 नवंबर और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट छह नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे।इसी के साथ 25 नवंबर को चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा।