Chardham Yatra:बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे बंद, जानें चारधाम यात्रा समापन का शेड्यूल

Chardham Yatra:बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि का ऐलान हो गया है। शुभ मुहूर्त के अनुसार 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 बजे बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। आगे पढ़ें कि उत्तराखंड में शीतकाल के लिए चारधामों के कपाट बंद होने की तिथियां क्या हैं…

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 03, 2025

Chardham Yatra Uttarakhand

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का समापन 25 नवंबर को होगा

Chardham Yatra:बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तिथि का ऐलान हो गया है। गुरुवार को विजयादशमी के अवसर पर मंदिर परिसर में रावल अमरनाथ नंबूदरी ने यह घोषणा की। बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया 21 नवंबर से पंच पूजा के साथ शुरू हो जाएगी। मंदिर परिसर में सुबह धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेदपाठी रविंद्र भट्ट, अमित बंदोलिया ने पंचांग गणना के बाद कपाट बंद होने की तिथि का ऐलान किया। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ के मुताबिक केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्तूबर को भैया दूज पर बंद होंगे। उन्होंने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्तूबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजा के मौके पर अभिजीत मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसके अलावा द्वितीय केदार मद्महेश्वर के कपाट 18 नवंबर और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट छह नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे।इसी के साथ 25 नवंबर को चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा।

23 को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट

केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे। पंचांग पूजा के बाद मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि तय की गई है। कपाट बंद होने के बाद उसी दिन बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना होगी। बता दें कि उत्तराखंड के चारधाम शीतकाल में बर्फ से लकदक हो जाते हैं। इसी के चलते शीतकाल में इन धामों की पूजा निचले इलाकों के शीतकालीन गद्दीस्थल में होती है।

Updated on:

03 Oct 2025 05:53 pm

Published on:

03 Oct 2025 05:31 pm

Hindi News / UP News / Chardham Yatra:बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे बंद, जानें चारधाम यात्रा समापन का शेड्यूल

