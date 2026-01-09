अंकिता हत्याकांड की CBI जांच के आदेश कभी भी हो सकते हैं जारी, सरकार ने शुरू की तैयारी

सीएम पुष्कर सिंह धामी। फोटो सोर्स सूचना विभाग
Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग पर राज्य भर में आंदोलन चल रहे हैं। बता दें कि इन दिनों पूरे देश में अंकिता भंडारी मर्डर हत्याकांड काफी चर्चाओं में है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया में किए गए दावों के बाद से प्रदेश में सियासी भूचाल खड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उर्मिला सनावर पुलिस और एसआईटी के सवालों का जवाब भी दे रही हैं। इधर, अब ये मामला और बढ़ने लगा है। अंकिता न्याय यात्रा के तहत कल यानी शनिवार को देहरादून में तमाम सामाजिक संगठन मशाल जुलूस भी निकालने वाले हैं। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान भी संगठनों की ओर से किया जा रहा है। तमाम आंदोलनों से सरकार पर मामले की सीबीआई जांच कराने का दबाव बढ़ रहा है। खुद सीएम धामी भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि अंकिता के माता-पिता की जो राय होगी उसी के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। इससे ये माना जा रहा है कि सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के आदेश आने वाले दिनों में कभी भी जारी कर सकती है।
अंकिता न्याय यात्रा के बैनर तले शनिवार को देहरादून में मशाल जुलूस का आयोजन होना है। इस आयोजन में तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भाग लेंगे। संगठनों की ओर से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। इधर, गांव-गांव शहर-शहर अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासे और वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे हालात में ये माना जा रहा है कि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद के आह्वान का प्रदेश में व्यापक असर दिखाई दे सकता है।
अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने के लिए सरकार ने भी कसरत तेज कर दी है। सीएम धामी के समक्ष अंकिता के माता-पिता भी दो दिन पहले मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठा चुके हैं। सीएम धामी का इस पर स्टैंड क्लीयर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मामले में अंकिता के परिजन जिस प्रकार की भी जांच की मांग सरकार से कर रहे हैं, उसे पूरा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि बहन व बेटी की हत्या का मामला संवेदनशील है। अंकिता के माता-पिता जिस भी जांच के लिए कहें, सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार सीबीआई जांच के लिए कानूनी और तकनीकी पहलुओं के अध्ययन में जुट गई है।
