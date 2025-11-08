Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की बढ़ेगी पेंशन, CM पुष्कर सिंह धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं

Uttarakhand News: उत्तराखंड में आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ेगी। जानिए, CM पुष्कर सिंह धामी ने कौन सी 7 बड़ी घोषणाएं की हैं।

देहरादून

image

Harshul Mehra

Nov 08, 2025

pension for protesters and their dependents will increased cm pushkar singh dhami made 7 announcements

CM पुष्कर सिंह धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं। फोटो सोर्स-IANS

Uttarakhand News: उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित शहीद स्मारक कचहरी परिसर में राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की।

पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए

CM पुष्कर धामी ने कहा, "राज्य के आंदोलनकारियों और शहीदों ने राज्य निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। पहले भी मानदेय पेंशन में हमने बढ़ोतरी की है। इस बार भी इसे बढ़ाया है। हमने अपने राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए भी रकम बढ़ाई है। घायलों के लिए मानदेय पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का निर्णय लिया है, साथ ही एक चिकित्सा सहायक भी देने का निर्णय लिया गया है।"

X पर CM पुष्कर सिंह धामी ने किया पोस्ट

CM धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, ''उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में आयोजित ‘राज्य आन्दोलनकारियों के सम्मान समारोह’ में राज्य निर्माण आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानियों के परिजनों तथा आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। राज्य की देवतुल्य जनता से विनम्र निवेदन है कि राज्य स्थापना दिवस की संध्या पर घरों में शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में पांच दीपक अवश्य प्रज्वलित करें।''

एक अन्य X पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा, ''राज्य आंदोलन के दौरान शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन को बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति माह, जेल गए एवं घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह एवं घायल राज्य आंदोलनकारियों से भिन्न अन्य चिन्हित आंदोलनकारियों की पेंशन 5,500 रुपए प्रति माह की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की

क्रमांकघोषणा / योजनाविवरणपूर्व पेंशन (₹ प्रति माह)संशोधित पेंशन (₹ प्रति माह)अन्य प्रावधान
1शहीद आंदोलनकारियों के नाम पर नामकरणशहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जाएगाशहीदों की स्मृति को सम्मान देने हेतु
2जेल गए / घायल आंदोलनकारियों की पेंशन वृद्धिराज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई गई6,0007,000
3अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन वृद्धिजेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई गई4,5005,500
4विकलांग एवं शय्याग्रस्त आंदोलनकारियों की पेंशन वृद्धिविकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई गई20,00030,000उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था होगी
5शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन वृद्धिशहीद आंदोलनकारियों के परिजनों की पेंशन बढ़ाई गई3,0005,500
6लंबित आवेदन निस्तारणवर्ष 2021 तक प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु समय विस्तार दिया गया6 माह का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा
7शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरणराज्य के सभी शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगास्मारकों को बेहतर रूप दिया जाएगा

मेडिकल कॉलेज का अनोखा फरमान, गलती की तो कॉपी में लिखना होगा ‘राम राम’
अयोध्या
ayodhya rajarshi dashrath medical college issues unique order write ram ram if make mistake

