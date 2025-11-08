आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की बढ़ेगी पेंशन, CM पुष्कर सिंह धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं

CM पुष्कर सिंह धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं। फोटो सोर्स-IANS
Uttarakhand News: उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित शहीद स्मारक कचहरी परिसर में राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की।
CM पुष्कर धामी ने कहा, "राज्य के आंदोलनकारियों और शहीदों ने राज्य निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। पहले भी मानदेय पेंशन में हमने बढ़ोतरी की है। इस बार भी इसे बढ़ाया है। हमने अपने राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए भी रकम बढ़ाई है। घायलों के लिए मानदेय पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का निर्णय लिया है, साथ ही एक चिकित्सा सहायक भी देने का निर्णय लिया गया है।"
CM धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, ''उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में आयोजित ‘राज्य आन्दोलनकारियों के सम्मान समारोह’ में राज्य निर्माण आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानियों के परिजनों तथा आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। राज्य की देवतुल्य जनता से विनम्र निवेदन है कि राज्य स्थापना दिवस की संध्या पर घरों में शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में पांच दीपक अवश्य प्रज्वलित करें।''
एक अन्य X पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा, ''राज्य आंदोलन के दौरान शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन को बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति माह, जेल गए एवं घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह एवं घायल राज्य आंदोलनकारियों से भिन्न अन्य चिन्हित आंदोलनकारियों की पेंशन 5,500 रुपए प्रति माह की जाएगी।
|क्रमांक
|घोषणा / योजना
|विवरण
|पूर्व पेंशन (₹ प्रति माह)
|संशोधित पेंशन (₹ प्रति माह)
|अन्य प्रावधान
|1
|शहीद आंदोलनकारियों के नाम पर नामकरण
|शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा
|—
|—
|शहीदों की स्मृति को सम्मान देने हेतु
|2
|जेल गए / घायल आंदोलनकारियों की पेंशन वृद्धि
|राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई गई
|6,000
|7,000
|—
|3
|अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन वृद्धि
|जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई गई
|4,500
|5,500
|—
|4
|विकलांग एवं शय्याग्रस्त आंदोलनकारियों की पेंशन वृद्धि
|विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई गई
|20,000
|30,000
|उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था होगी
|5
|शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन वृद्धि
|शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों की पेंशन बढ़ाई गई
|3,000
|5,500
|—
|6
|लंबित आवेदन निस्तारण
|वर्ष 2021 तक प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु समय विस्तार दिया गया
|—
|—
|6 माह का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा
|7
|शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण
|राज्य के सभी शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा
|—
|—
|स्मारकों को बेहतर रूप दिया जाएगा
