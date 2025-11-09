Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

पीएम मोदी पहुंचे देहरादून, रजत जयंती पर रैली को करेंगे संबोधित, देंगे कई सौगातें

PM Modi in Uttarakhand:पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देहरादून पहुंच गए हैं। वह यहां पर एफआरआई में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम करीब 8140 करोड़ की योजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीएम उत्तराखंड को कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 09, 2025

PM Narendra Modi has reached Dehradun, Uttarakhand today

पीएम नरेंद्र मोदी आज देहरादून में जन सभा को संबोधित करेंगे। फाइल फोटो

PM Modi in Uttarakhand:पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे उत्तराखंड पहुंच गए हैं। वह देहरादून के एफआरआई में होने वाले रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम करीब ढाई घंटे इस कार्यक्रम में रहेंगे। पीएम के स्वागत के लिए हजारों की भीड़ यहां एकत्र है। पीएम की सुरक्षा में करीब तीन हजार से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। पीएम जमरानी बांध और सौंग बांध सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एफआरआई में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी इन दो बांध परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम उत्तराखंड की कुल 8140 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही रजत जयंती डाक डिकट भी जारी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर में यातायात डायवर्ट किया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पीएम के स्वागत के लिए देहरादून में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग पीएम की एक झलक पाने को बेताब हैं।

पीएम इन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारचूला के बरम और देहरादून के पुरकुल ट्रांसमिशन लाइन, साथ ही 32 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी भवनों में लगाए गए सोलर प्लांट्स का उद्घाटन करेंगे। अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोनों में पेयजल आपूर्ति योजनाएं चंपावत, टनकपुर, ताकुला, बाड़ेछीना, चिन्यालीसौड़ और कुलस्यारी के पॉलिटेक्निक भवनों, गंगोलीहाट, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर की पंपिंग योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे।साथ ही 110.03 करोड़ रुपये की दस परियोजनाओं, देहरादून और पिथौरागढ़ के बाढ़ सुरक्षा और भूस्खलन बचाव कार्यों, तथा हल्द्वानी हॉकी ग्राउंड के एस्ट्रोटर्फ मैदान का भी उद्घाटन करेंगे।

ये भी पढ़ें- PM मोदी की रैली से पहले फर्जी पत्र वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

