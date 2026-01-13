किसान आत्महत्या में कोतवाल, एसआई सस्पेंड : पूरी चौकी लाइन हाजिर, एक साल बाद दर्ज हुआ केस

Sukhwant Singh Suicide Case: किसान आत्महत्या प्रकरण गरमाता जा रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर के पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह ने शनिवार रात हल्द्वानी के गौलापार के एक होटल में फेसबुक लाइव आकर खुद को गोली से उड़ाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने सुखवंत ने आरोप लगाया था कि भूमि खरीद-फरोख्त की आड़ में उनके साथ चार करोड़ की धोखाधड़ी की गई है।सुखवंत ने फेसबुक लाइव पर आकर ये भी कहा था कि उन्होंने इस मामले में पुलिस से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आत्महत्या के लिए करीब 27 लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए खुद को गोली मारी थी। सुखवंत आत्महत्या प्रकरण पूरे राज्य में चर्चाओं में है। इस मामले में यूएस नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्त रुख अपनाते हुए कल आईटीआई कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला और उपनिरीक्षक प्रकाश बिष्ट को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा पैगा चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार, अपर उपनिरीक्षक सोमवीर सिंह, सिपाही भूपेंद्र सिंह, दिनेश तिवारी, मुख्य आरक्षी शेखर बनकोटी, सुरेश चंद्र, योगेश चौधरी, राजेंद्र गिरी, दीपक प्रसाद और संजय कुमार को लाइन हाजिर किया गया। एसपी निहारिका तोमर को मामले की जांच सौंपी गई है। एसएसपी के मुताबिक लापरवाही बरतने पर आईटीआई कोतवाली प्रभारी, एसआई को निलंबित किया है। चौकी इंचार्ज समेत पूरी पैगा चौकी को लाइन हाजिर किया है। 26 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।