आज गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी, पांच नवंबर को फिर बिगड़ेगा मौसम

Rain Alert: मौसम आज करवट बदल सकता है। आईएमडी के मुताबिक आज उत्तराखंड के दो जिलों में घनघोर गर्जना के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इससे समूचे राज्य में ठंड में बढ़ोत्तरी की संभावना है। आईएमडी ने पांच नवंबर को भी विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 31, 2025

Rain warning in Uttarakhand today

उत्तराखंड के दो जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान है

Rain Alert:मौसम आज करवट बदल सकता है। उत्तराखंड में पिछले तीन-चार दिन से बादल छाए हुए हैं। मोंथा चक्रवात के कारण देश के विभिन्न राज्यों में बारिश का कहर छाया हुआ है। इसे लेकर विभिन्न राज्य अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि मोंथा अब शांत होने लगा है। इधर, उत्तराखंड में भी पिछले कुछ दिनों से बादल छाने से ठंड में बढ़ोत्तरी हो रही है। पर्वतीय इलाकों में लोग जैकेट, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पहनने के साथ ही अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने में जुटे हुए हैं। राज्य में मैदानी इलाकों में भी अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है। इसी बीच आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए मौसम रिपोर्ट जारी की है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों पर बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि अन्य जिलों में आज मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के पर्वतीय जिलों में आज भी बादल छाए हुए हैं। इससे ठंड में बढ़ोत्तरी हो रही है।

पांच नवंबर को पांच जिलों में बारिश

आईएमडी के मुताबिक, उत्तराखंड के दो जिलों में आज बारिश की संभावना है। एक से चार नवंबर तक समूचे उत्तराखंड में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक पांच नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली , बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गर्जना के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। छह नवंबर को समूचे राज्य में मौसम शुष्क बने रहने के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें-बेरोजगारी और मां-बाप की मौत के सदमे में एमपी के दो भाइयों ने उत्तराखंड में खाया जहर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Updated on:

31 Oct 2025 10:30 am

Published on:

31 Oct 2025 10:28 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / आज गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी, पांच नवंबर को फिर बिगड़ेगा मौसम

देहरादून

उत्तराखंड

उत्तराखंड की हवा बिगड़ी, हल्द्वानी-नैनीताल में प्रदूषण चरम पर, रुद्रपुर-जसपुर में भी बढ़ा खतरा

Dehradun
देहरादून

बेरोजगारी और मां-बाप की मौत के सदमे में एमपी के दो भाइयों ने उत्तराखंड में खाया जहर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Two brothers from Madhya Pradesh consumed poison in Uttarakhand, one died
देहरादून

प्रधानाचार्य के 692 पदों पर सीधी भर्ती निरस्त, जानें सरकार ने क्यों लिया निर्णय

Direct recruitment of Principal has been cancelled in Uttarakhand
देहरादून

29 भ्रष्ट अफसर-कर्मचारियों पर कार्रवाई की फाइल शासन में अटकी, हैरान कर देगा मामला

In Uttarakhand, the file for action against 29 corrupt officers and employees is stuck in the government
देहरादून

Contempt:हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा अब तक उपनल कर्मी क्यों नहीं हुए पक्के…

The-Nainital-High-Court-has-sought-the-governments-response-on-not-regularizing-the-UPNL-employees
देहरादून
