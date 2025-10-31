आज गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी, पांच नवंबर को फिर बिगड़ेगा मौसम

Rain Alert:मौसम आज करवट बदल सकता है। उत्तराखंड में पिछले तीन-चार दिन से बादल छाए हुए हैं। मोंथा चक्रवात के कारण देश के विभिन्न राज्यों में बारिश का कहर छाया हुआ है। इसे लेकर विभिन्न राज्य अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि मोंथा अब शांत होने लगा है। इधर, उत्तराखंड में भी पिछले कुछ दिनों से बादल छाने से ठंड में बढ़ोत्तरी हो रही है। पर्वतीय इलाकों में लोग जैकेट, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पहनने के साथ ही अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने में जुटे हुए हैं। राज्य में मैदानी इलाकों में भी अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है। इसी बीच आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए मौसम रिपोर्ट जारी की है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों पर बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि अन्य जिलों में आज मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के पर्वतीय जिलों में आज भी बादल छाए हुए हैं। इससे ठंड में बढ़ोत्तरी हो रही है।