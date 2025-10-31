बेरोजगारी और मां-बाप की मौत के सदमे में एमपी के दो भाइयों ने उत्तराखंड में खाया जहर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Drinking Poison:मध्य प्रदेश निवासी दो सगे भाइयों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचकर खौफनाक कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के रीवा निवासी 22 वर्षीय शिवेश मिश्रा और 20 वर्षीय बृजेश मिश्रा पुत्रगण मनोज मिश्रा बुधवार शाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित काठगोदाम पहुंचे थे। उसके बाद दोनों भाई काठगोदाम होते हुए भद्यूनी स्थित गोलज्यू मंदिर से नीचे जंगल की ओर चले गए थे। वहां दोनों ने सल्फास गटक लिया। विषपान से उनकी हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते शिवेश ने दम तोड़ दिया था। जंगल से लौट रहे कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। एसआई नीतू जोशी मौके पर पहुंचीं और दोनों को एसटीएच में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने शिवेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक सीडीआर की जांच में पता चला है कि दोनों का फोन चार दिनों से बंद था। घटना की सूचना मृतक शिवेश के मौसा को दी गई है। वह हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए हैं। उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी।