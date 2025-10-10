75 की उम्र में रजनीकांत का आध्यात्मिक रूप! डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर महावतार बाबा की गुफा में किया गहन ध्यान; फोटो-वीडियो वायरल

75 की उम्र में रजनीकांत का आध्यात्मिक रूप! Image Source - 'X' @RBSIRAJINI
Rajinikanth visit babaji cave Uttarakhand: सुपरस्टार और सादगी के प्रतीक रजनीकांत इस वक्त अपनी वार्षिक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। बीते दिनों ऋषिकेश में दर्शन कर अब वह उत्तराखंड के पवित्र स्थलों में से एक महावतार बाबाजी की गुफा पहुंचे। वहां उन्होंने शांत वातावरण में ध्यान लगाया और कुछ देर साधना की। इस दौरान उनके साथ मौजूद फैंस ने उनके साथ सेल्फी ली, वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गए।
तस्वीरों और वीडियोज में रजनीकांत का सरल और आध्यात्मिक रूप सबका दिल जीत रहा है। उन्होंने सिर पर टोपी, भूरे रंग की जैकेट और सफेद पैंट पहनी थी। हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए वह पहाड़ी रास्तों पर धीरे-धीरे चलते दिखाई दिए। फैंस द्वारा साझा किए गए दृश्यों में वह बाबाजी की गुफा के बाहर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे देखे जा सकते हैं। 74 वर्ष की उम्र में भी उनकी सादगी और अनुशासित जीवन का यह रूप उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणादायक बन गया है।
ध्यान लगाने के बाद रजनीकांत ने फैंस को भी निराश नहीं किया। उन्होंने सभी के साथ पूरे धैर्य से तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे सौम्यता से बातचीत की। कई वीडियो में उन्हें लोगों से मुस्कुराते हुए बात करते और आशीर्वाद देते देखा गया। इससे पहले वे अपने दोस्तों के साथ कई आश्रमों का भी दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने संतों से आध्यात्मिक संवाद किया था।
रजनीकांत हर वर्ष इसी तरह एक बड़े आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं, जिसमें वे ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा करते हैं। इस वर्ष उन्होंने अपनी इस यात्रा में महावतार बाबाजी की गुफा को भी शामिल किया है, जो हिमालय क्षेत्र के अत्यंत पवित्र स्थलों में गिनी जाती है। यहां वे न केवल ध्यान में लीन रहे बल्कि स्थानीय संतों से भी आध्यात्मिक चर्चा की, जिससे यह यात्रा और भी अर्थपूर्ण बन गई।
इस यात्रा के बाद रजनीकांत जल्द ही अपनी चर्चित फिल्म ‘जेलर 2’ की शूटिंग पूरी करेंगे। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बन रही यह फिल्म जून 2026 में रिलीज होने की संभावना है। फिल्म में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन, सूरज वेंजारामूडु, शिव राजकुमार और नंदामुरी बालकृष्ण जैसे दिग्गज सितारे नजर आने वाले हैं। फैंस बेसब्री से इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।
हाल ही में दुबई में “नेक्सा सिमा अवार्ड्स 2025” के मंच पर कमल हासन ने ऐलान किया कि वह रजनीकांत के साथ 46 साल बाद पर्दे पर नजर आने वाले हैं। यह फिल्म राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बन रही है और इसका निर्देशन लोकेश कनगराज करेंगे। लोकेश इससे पहले रजनीकांत के साथ “कुली” और कमल हासन के साथ “विक्रम” जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। यह खबर फैंस के लिए किसी संयोग से कम नहीं कि जब दो दिग्गज फिर से एक साथ इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं।
