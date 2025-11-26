Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

2364 पदों पर दिसंबर में होंगी भर्तियां : स्थानीय को मिलेगी प्राथमिकता, जानें किस जिले में कितने पद

Government Recruitments:शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर अगले माह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये भर्ती प्रक्रिया जिलेवार होगी। बकायदा जिलों में भर्ती का कोटा भी तय कर दिया गया है। बड़ी बात ये है कि इन भर्तियों में स्थानीय ग्रामीणों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। लिहाजा अभ्यर्थियों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 26, 2025

Recruitment for 2364 posts in the Education Department is going to start from December

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर भर्तियां निकली हैं। फोटो सोर्स एआई

Government Recruitments:शिक्षा विभाग में अगले महीने 2364 पदों पर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। दरअसल, उत्तराखंड के स्कूलों में लंबे समय से कई पद रिक्त चल रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इन पदों को भरा नहीं गया है, या ये पद पूर्व से ही खाली चल रहे थे। इससे स्कूल संचालन में तमाम परेशानियां सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने राज्य के स्कूलों में 2364 पदों पर आउटसोर्स से भर्ती कराने का निर्णय लिया था।अब विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। यह भर्ती प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि जिलेवार पदों की संख्या तय हो गई है। प्रदेश के स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर परिचारक या स्वच्छक की तैनाती होगी। साथ ही जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षा विभाग के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के खाली पद भी इसी भर्ती के जरिए भरे जाने है। यह भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होनी है। इसमें मानदेय 15 हजार रुपये तय किया है। मंत्री ने कहा कि जिस ग्राम पंचायत के स्कूल में भर्ती हो रही है, वहीं के स्थानीय बेरोजगार को मौका मिलेगा। अगर उस ग्राम पंचायत में अभ्यर्थी नहीं होगा तो संबंधित ब्लॉक के निवासी को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी।

पौड़ी में होंगी सर्वाधिक भर्तियां

शिक्षा विभाग में जिलेवार पदों पर भर्तियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत देहरादून में 195, रुद्रप्रयाग में 105, उत्तरकाशी में 135, यूएस नगर में 182, नैनीताल में 197, बागेश्वर में 89, चमोली में 179, पौड़ी में 340, टिहरी में 268, हरिद्वार में 92, चम्पावत में 120 जबकि अल्मोड़ा जिले में 254 पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती की सूचना मिलते ही युवाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना भी सरकार का लक्ष्य है।

ये भी पढ़ें- लंगड़े-काने बनकर सरकारी नौकरी पाने वालों पर होंगे मुकदमे, अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध

Updated on:

26 Nov 2025 07:58 am

Published on:

26 Nov 2025 07:57 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 2364 पदों पर दिसंबर में होंगी भर्तियां : स्थानीय को मिलेगी प्राथमिकता, जानें किस जिले में कितने पद

