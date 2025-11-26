2364 पदों पर दिसंबर में होंगी भर्तियां : स्थानीय को मिलेगी प्राथमिकता, जानें किस जिले में कितने पद

Government Recruitments:शिक्षा विभाग में अगले महीने 2364 पदों पर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। दरअसल, उत्तराखंड के स्कूलों में लंबे समय से कई पद रिक्त चल रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इन पदों को भरा नहीं गया है, या ये पद पूर्व से ही खाली चल रहे थे। इससे स्कूल संचालन में तमाम परेशानियां सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने राज्य के स्कूलों में 2364 पदों पर आउटसोर्स से भर्ती कराने का निर्णय लिया था।अब विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। यह भर्ती प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि जिलेवार पदों की संख्या तय हो गई है। प्रदेश के स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर परिचारक या स्वच्छक की तैनाती होगी। साथ ही जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षा विभाग के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के खाली पद भी इसी भर्ती के जरिए भरे जाने है। यह भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होनी है। इसमें मानदेय 15 हजार रुपये तय किया है। मंत्री ने कहा कि जिस ग्राम पंचायत के स्कूल में भर्ती हो रही है, वहीं के स्थानीय बेरोजगार को मौका मिलेगा। अगर उस ग्राम पंचायत में अभ्यर्थी नहीं होगा तो संबंधित ब्लॉक के निवासी को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी।